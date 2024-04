La serie Motel Valkirias, producida por la compañía compostelana CTV y la portuguesa SPi, se ha alzado esta semana –en una ceremonia virtual– con el premio Plata en los New York Festivals TV & Film Awards 2024, galardones de cine y televisión que reconocen la creatividad en la producción audiovisual de todo el mundo. Lo ha hecho en la categoría de programa de entretenimiento/drama, un galardón que, en palabras de Ghaleb Jaber Martínez, productor ejecutivo de CTV y showrunner de la serie, supone un “reconocimiento de talla mundial”. “Este premio reconoce el trabajo bien hecho de la productora en proyectos de ficción”, añadió emocionado.

El premio Plata en los New York Festivals TV & Film Awards 2024 no es el primer galardón que recibe Motel Valkirias, la serie gallego-portuguesa ya fue premiada el pasado año en la 39ª edición de los premios Prix CIRCOM, reconocimiento que otorga la Asociación de las Televisiones Públicas Europeas (CIRCOM), con el Premio 2023 Entretenimiento y Drama. Además, logró ser finalista en los Premios a la Innovación de Contenidos 2023 (Content Innovation Awards 2023) en la categoría de mejor nueva serie con guion en idioma no inglés.

Tampoco se trata del único galardón que Motel Valkirias puede obtener este año, pues también ha sido preseleccionada en los Premios PLATINO 2024 –que se celebrarán este sábado en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret (Riviera Maya, México)–, donde competirá en la categoría de mejor miniserie o teleserie iberoamericana con títulos tan reconocidos como La Mesías, El cuerpo en llamas, Poquita fe, Rabo de Peixe o Pálpito T2 y en la categoría de mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie gracias a la gran actuación de la actriz portuguesa Marina Mota, que en la serie pone cara y voz a Carolina Caneiro. Asimismo, la serie ha sido preseleccionada en los Premios Sophia 2024, los galardones más importantes del cine portugués que se entregarán el próximo 26 de mayo en el casino de Estoril (Portugal), en la categoría de mejor fotografía.

Trama de ‘Motel Valkirias’

Motel Valkirias se estrenó en marzo de 2023 en HBO Max España y en la Televisión de Galicia (TVG). La serie, que consta de 8 episodios de 50 minutos, está ambientada en un espacio singular, un motel fronterizo, un lugar estancado en el tiempo, olvidado de las comunicaciones y el progreso.

Protagonizada por María Mera (Infiesto, O sabor das margaridas), Marina Mota (Para sempre, Quer o destino), Maria João Bastos (A Rainha e a Bastarda, Amor, amor) y el ganador de un Goya, Chechu Salgado (Las leyes de la frontera, Fariña), narra la vida de tres mujeres con problemas personales y económicos cuyas historias se cruzan de manera fortuita cuando conocen un cliente que transporta una mercancía valiosa. Así es cómo las tres se unen en un plan que consiste en encontrar el misterioso botín. Lo que no saben es que su vida corre peligro porque la mercancía pertenece a una peligrosa banda dedicada al blanqueo de dinero, los Mendoza, un clan que no dudará en ir tras ellas para recuperar lo que es suyo cueste lo que cueste.

La dirección corre a cargo de Álex Sampayo y Jorge Queiroga y cuenta con un equipo de guionistas de amplia trayectoria integrado por Ghaleb Jaber Martínez, Raquel Arias, Alba Araújo, Patrícia Müller, Manuel Gancedo y Manuel Darriba.