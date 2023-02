Cuenta Ghaleb Jaber Martínez que ser padre orgulloso es su ventana para airear, “y de qué manera”, dice, una mente donde le bullen mil y una historias. Hablamos en el Hotel Eurostars Araguaney, en Compostela. Hila datos y opiniones ante el pinganillo de llamadas, el móvil hiperactivo y un portátil cual sándwich de folios (sinopsis, escaletas, planes de grabación). Es el creador de Motel Valkirias, serie que HBO Max España estrena el 1 de marzo.

“En HBO no tardaron ni un minuto en decirnos: Queremos el proyecto, pese a que después tu negocias las condiciones y demás. Motel Valkirias les encaja muy bien porque es un contenido humano, un contenido femenino y tuvimos esa grata sorpresa y, a nivel personal, supuso una alegría decir... Guau, una serie en la que yo he estado estará al lado de Los Soprano, The Wire y otros títulos que han marcado un hito en la ficción televisiva”, explica pausado.

El relato fronterizo de Motel Valkirias habla de tres mujeres con problemas personales y económicos que ven alterada su vida por un cliente que transporta una mercancía valiosa, y peligrosa. De ahí salen los hilos de Ariadna para ocho capítulos de 50 minutos.

Su creador, Ghaleb Jaber Martínez (Santiago, 1981), está al frente de la productora CTV, fundada por su padre Ghaleb Jaber Ibrahim, pilares ambos, cada uno en su generación, de un sector audiovisual gallego que llega ahora hasta las plataformas de streaming de pago. Y si, HBO Max estrenará el miércoles Motel Valkirias es fruto conjunto de la citada compañía compostelana y de la lusa SPi.

Ghaleb ya conoce el entorno de estas plataformas, un bum y “también una burbuja”, indica. De CTV salió O sabor das margaridas, producción gallega que en 2020 saltó al top 10 de series de habla no inglesa más vistas del catálogo de Netflix en el Reino Unido.

Motel Valkirias, tiene otro perfil. “Es un proyecto prepandemia y digamos que fue un proyecto casi maldito. Estuvo muchas veces a punto de completarse pero luego vino la pandemia y se paralizó como se paralizó el mundo, en general. Después se retomó, luego conocimos a los compañeros de Portugal y cómo les encantó la serie, la adaptamos para que fuera una coproducción”, aclara este productor a la par que guionista principal, un showrunner, dicho en jerga anglosajona.

“Aprendimos mucho al trabajar con Portugal. Descubrimos una línea de negocio estupenda porque es un sector muy serio, con una solvencia fantástica y que ofrece una combinación de mimbres financieros muy atractivos a la hora de poder sacas adelante un proyecto”.

Creada con participación de las televisiones públicas TVG y RTP (Portugal) y apoyo de la Xunta de Galicia, Agadic, PIC Portugal y Turismo de Portugal, en colaboración con la Deputación de Ourense y la Cámara Municipal de Montalegre, Motel Valkirias está dirigida por Álex Sampayo (lalinense en Santiago) y el portugués Jorge Queiroga.

Y está protagonizada por María Mera, actriz natural de Vedra conocida por su trabajo en Infesto u O sabor das margaridas; Chechu Salgado, actor de Sober que ganó un Goya en 2022 con su interpretación en Las leyes de la frontera; y las actrices lusas Marina Mota y Maria João Bastos.

COMPETIR CON MADRID Y BARCELONA

. “Motel Valkirias busca a un público que escape de un audiovisual más estandarizado porque no es una serie de acción, ni de consumo rápido, es como un buen plato que quieres degustar o una botella de buen vino. Le pedimos al espectador un esfuerzo para meterse en la historia, para conectar y jugar con el relato, no es para verla mientras escribes un mensaje de texto. La puesta en escena, el diseño de la fotografía y el devenir de los personajes, todo busca un aspecto que no te deje indiferente respecto a otras propuestas. Estos proyectos más disruptivos tienen mejor encaje en HBO”, apunta Ghaleb Jaber Martínez antes de opinar sobre lo que precisa el sector audiovisual gallego para afianzar su vitalidad actual.

“Tenemos talento, experiencia y ganas pero este negocio no se basa solo en eso, es una industria. Si queremos no dejar pasar la oportunidad de convertir a Galicia no solo en cantera de talento humano, si no en una infraestructura audiovisual capaz de competir con Madrid y Barcelona, necesitamos herramientas financieras para atraer rodajes. Dentro de su estrategia, la Xunta de Galicia ha tenido siempre ayudas para el desarrollo de negocio basadas en criterios culturales y además se ha creado un HUB audiovisual para atraer rodajes, que ha sido todo un éxito, y ese es el gran valor que tienen las ayudas no competitivas, las ayudas automáticas. Hay una burbuja que estallará y que hoy conlleva un alza de precios de los profesionales del sector que nadie puede soportar y ante el auge de precios toda ayuda es poca. Lo ideal es que Galicia tuviera esa figura financiera capaz de ofrecer los beneficios fiscales que dan Canarias, Navarra o el País Vasco... porque en Galicia lo tenemos todo”.