'El debat. cat' que LaSexta emitió este pasado lunes nos dejó varios momentos cargados de tensión. Uno de los más destacados fue el que el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, se enfrentó a la moderadora, Ana Pastor, por los tiempos de intervención.

Para ser más exactos, este momento se originó cuando Carlos Carrizosa (Ciudadanos) terminó su intervención. El candidato de Vox quiso tomar el turno de palabra pero Pastor se lo otorgó a Josep Rull, representante de Junts, algo que hizo enfadarse a Garriga en pleno directo.

"¿Me va a dejar hablar o no, señora Pastor? Porque parece que no quiere dar voz a Vox en este debate", espetó un Ignacio Garriga indignado posteriormente a que Ana Pastor no le diese el turno de palabra. "Fíjase si le quiero dar voz que usted está aquí", le contestó la periodista con un tono normal y tranquilo.

"Si de usted dependiera no estaríamos aquí", comentó posteriormente Garriga. "No se queje. Venga, señor Garriga, que va muy bien la cosa. Que yo conozco los tiempos, y usted no, y va bien. Está siendo equilibrado como siempre", le respondió Pastor de un modo tranquilo y con una sonrisa.