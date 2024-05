“Ojalá quedáramos en la mitad superior de la tabla de la izquierda, que eso sería bueno”, afirma Lucía Pérez, la cantante lucense encargada de representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 2011, en referencia a la candidatura de esta edición encabezada por Nebulossa y su tema Zorra. En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, Pérez da a conocer sus propuestas favoritas para alzarse con el micrófono de cristal hoy por la noche. “Les auguro un puesto dieciocho”, confiesa la artista lucense en relación a la candidatura española de este año, teniendo en cuenta las opiniones que ha escuchado a lo largo y a lo ancho de Europa durante estas últimas semanas.

“Diría que Irlanda puede dar el pelotazo porque es algo único”, explica la artista en relación a la propuesta de Bambie Thug que combina reivindicación, teatro y aires de brujería. Aunque la eurovisiva apuesta por Italia con Angelina Mango y la canción La Noia para conquistar el Malmö Arena (recinto sueco donde se celebra el certamen). Croacia, Suiza y Ucrania también figura entre las buenas previsiones de la gallega, al igual que en las de las casas de apuestas durante estos días.

Pérez viajó esta semana a Malmö para participar en uno de los múltiples conciertos eurovisivos a los que suele acudir todos los años cuando se aproximan las fechas del concurso. Allí pudo comprobar el ambiente que vive la ciudad sueca durante estos días: “El público siempre te muestra tanto cariño después de 13 años que han pasado”, comenta en relación a su participación en el certamen con el tema Que me quiten lo bailao. Esta clase de eventos que reúnen cantantes y grupos que han pasado por el escenario más famoso de Europa son “regalos que te devuelven vida”, en palabras de la artista.

La polémica está servida

No hay edición del concurso musical que no suscite polémica en la opinión pública, ya se por las propuestas en sí o por el contexto sociopolítico del momento, entre otra cosas. Esta edición se ha visto condicionada por el conflicto armado en Palestina, suscitando críticas a la participación de Israel en el certamen. Ante este contexto hubo reacciones como la Eric Saade (representante de Suecia en 2011) portando un pañuelo palestino durante la apertura de la primera semifinal y la de Bambie Thug (representante irlandesa de este año) al confesar que la UER (Unión Europea de Radiodifusión) le obligó a cambiar la indumentaria de su actuación por los mensajes propalestinos de las inscripciones que portaba en su cuerpo.

“No se puede obviar que al final Eurovisión es una muestra de la realidad del mundo”, explica Pérez, en referencia a las polémicas que suelen poblar el festival. “La música siempre muestra la realidad de un momento determinado de la sociedad” y hace necesaria “esa reivindicación”, en palabras de la gallega. Ella misma hace referencia a la reivindicación con la bandera trans que hizo la representante de Irlanda, en apoyo a los derechos de este colectivo. Pero aún queda por ver las polémicas que seguramente suscitará el show de esta misma noche.

En su momento la crítica también se hizo notar sobre Nebulossa por las características de su propuesta, aunque Pérez muestra “su apoyo 100%” a la idea que lleva España. Destaca “el mensaje que lleva la canción” y que sea interpretado por “voces maduras”, dando como resultado algo que “le gusta mucho” al ser “tan pegadiza”.

Posible vuelta gallega al festival

La artista de O Incio (Lugo) que nació artísticamente en el concurso musical del programa Luar, emitido en la TVG, hace ya más de veinte años no descarta su vuelta al certamen europeo en el futuro. Ella “siempre hablará bien de Eurovisión” al haber sido una experiencia “brutal”, en el terreno personal y profesional. En su año, el 2011, el rumbo de la delegación española de TVE no había experimentado el cambio de criterio de los últimos años, algo que empañó parcialmente el paso por el festival de varios artistas, entre ellas Pérez. Ahora, con una dirección completamente renovada, la exrepresentante “rompe una lanza a favor de TVE” y su saber hacer desde la creación del Benidorm Fest.

La propuesta apropiada animaría a Lucía Pérez a presentarse al Benidorm Fest en ediciones futuras

Con este formato de preselección española para el concurso europeo que cumplió este año su tercera edición, se abre la puerta a que todo tipo de artistas puedan aspirar a representar a España o, en este caso, volver a representar al país. Ante la incógnita de si hay la posibilidad de que Lucía Pérez vuelva a Eurovisión, la artista se muestra abierta a presentarse al Benidorm Fest en alguna ocasión futura. “Si tuviera una propuesta al 100% mía con la que realmente me sintiera cómoda me presentaría”, admite la eurovisiva. La preselección española es “ un gran escaparate para cualquier artista” y “por supuesto que si llega el momento de que llega esa canción adecuada lo intentaré”, deja claro la intérprete. Asimismo, recuerda que tiene “una espinita clavada de no haber ido con una canción que me representara al cien por cien”, en referencia a que Que me quiten lo bailao no era su canción favorita para llegar al certamen, pero fue la elegida por el público.