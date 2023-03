COMO EN OTRAS REVOLUCIONES sociales, políticas y económicas, en la revolución feminista que estamos viviendo, hay matices que podrían incidir positivamente en la plena igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y no se tienen en cuenta porque se apartan del ruido mediático construido a base de reclamos generales.

Pongamos ejemplos para ser más explícitos. Hay diversas campañas sobre mujer y ciencia. En ella se hace énfasis en las importantes científicas que ha habido a lo largo de la historia. Al mismo tiempo se crean premios para galardonar a científicas destacadas. Desde hace muchos años, en las comisiones para adjudicar plazas en universidades o en organismos públicos de investigación el número de mujeres debe ser superior al 40%. Todo ello puede parecer muy loable dado que el objetivo es conseguir más mujeres científicas en los campos en que la diferencia entre hombres y mujeres es muy favorable a los primeros.

Sin embargo, la práctica indica que su implantación sin matices no va en la dirección del objetivo que se persigue. Usualmente las galardonadas o las entrevistadas pertenecen al campo de las ciencias bio-médicas, ya sea Medicina, Farmacia o Biología, justamente campos donde el porcentaje de mujeres excede al de los hombres y además va en aumento. En algunas, el porcentaje esta alrededor del 75 por ciento.

Probablemente, la razón de ello es que desde edades tempranas a las adolescentes que muestran interés por las Ciencias, se les inclina, tanto familiarmente como académicamente, a elegir dichas especialidades por ser más femeninas y se visualiza mejor el bien que se puede hacer al ejercer dichas especialidades. El hecho de ver científicas importantes del mismo campo incentiva dicha elección.

Esto implica, que porcentualmente el número de mujeres que elijan Ingenierías, Informática o Física, sea cada vez menor. Es en estas disciplinas donde el porcentaje es inferior al 30%. Incluso las actividades del programa STEM que promueve dentro de los colegios e institutos las actividades en Ciencia y Tecnología, en la práctica se incide en la misma dirección al haber menos profesorado que sean ingenieros o físicos para implantar dichas actividades, casi todas las actividades están relacionadas con las Ciencias Biomédicas

El hecho de que como mínimo las comisiones de provisión de plazas sea paritario, hace que las pocas mujeres que hay en determinadas áreas de Física e Ingeniería tengan que emplear mucho tiempo en viajar para estar en esas comisiones, estando hartas de hacerlo. Bastantes, en algún año han estado en más de diez comisiones a lo largo de la geografía española. Su renuncia, a veces se suple con mujeres de otras áreas que no son expertas en el campo, creando problemas no deseados. En cualquier caso, una norma en principio positiva, al no permitir matices, causa problemas a las mujeres de dichos campos.

Como en todo, los matices importan, aunque es más fácil no tenerlos en cuenta.