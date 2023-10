La competición entra de lleno en toda su expresión. Campeonato de Liga, Champions, eliminatorias de Copa y Selecciones a dos partidos por semana. Hay que estar muy bien preparado para soportar todas las exigencias de tantos partidos. La preparación física, la alimentación y el descanso son pilares básicos para rendir y lo harán mejor aquellos que estén mentalmente preparados. Con estas bases el rendimiento será más alto si contamos con el funcionamiento del poder mental para soportar las exigencias competitivas. El poder mental es la capacidad que tiene el cerebro humano para ejercer funciones cognitivas. Actúa sobre las emociones, la creatividad, la concentración, la memoria, la inteligencia, además de otros aspectos que afectan al rendimiento, a las metas e incluso a la salud. El jugador se puede ver afectado por el estrés, la ansiedad y por temas de salud. Las cargas de trabajo, las concentraciones, los viajes, la lejanía de la familia y las relaciones con los compañeros son factores a tener en cuenta a la hora de la estabilidad emocional y mental. Lo bueno de todo esto es que también se puede rentrenar y ejercitar cada día para que el jugador se mantenga en buen estado. Los psicólogos hablan de plantearse objetivos realizables acorde a sus posibilidades, afrontar la competencia, tener en cuenta los imprevistos que siempre suceden en estas cosas. Trabajar la concentración con ejercicios específicos, no sobrepasarse y trabajar en la visualización de resultados positivos también ayudan al poder de la mente.

Hay que contar, tener en cuenta el aspecto mental y la psicología del futbolista como elemento de importancia, pareja a la preparación física y al talento. Se habla de mentalización con alegría, pero la preparación mental es fundamental para conseguir rendimiento y los resultados deseados. Una mente bien entrenada potencia enormemente las posibilidades de los deportistas. Desde la teoría es fácil entenderlo, el llevarlo a la práctica es trabajo cotidiano desde los inicios de la formación del jugador y la construcción de jugadores competitivos que puedan soportar la presión del entorno y la propia.

La propia competición exige mucho. Lo entrenadores, los gestores, los patrocinadores y uno mismo no paran de pedir resultados. Es bueno que los deportistas no se sobren exijan, no pierdan la paciencia y escuchen los consejos de otros que lo sufrieron antes, no salirse del plan trazado. Le queda confiar en sí mismo, eliminar las excusas y mentalizarse para dar lo mejor. Con todas estas herramientas, para prepararse mentalmente, cualquier deportista saldrá mejor equipado a competir. Tener siempre presente que, ante igualdad de condiciones técnicas y físicas, aspectos que, desde luego, no debemos descuidar, la mentalidad es ganadora, es potenciadora y elevadora del rendimiento deportivo.

Los psicólogos llegaron al mundo de los deportistas para mejorar el rendimiento, conseguir mejores marcas, mejor salud y el fútbol los asume como necesidad y con naturalidad. La incorporación de la Psicología a los métodos de trabajo del entrenador, contribuye a que éste comprenda mejor las necesidades y problemas de sus deportistas, adopte las decisiones más oportunas y aplique, eficazmente, las técnicas psicológicas que, desde su rol de entrenador, resulten más apropiadas en las parcelas de enseñanza técnica, táctica y física en el entrenamiento, la impartición de instrucciones adecuadas en la forma y en el modo, antes y durante la competición. Un apoyo enorme para una mejora dirección del grupo, etc.; por lo que debe considerarse sumamente trascendente para los entrenadores.

La Escuela de Entrenadores cuenta con una aceptable carga horaria destinada a este apartado de formación y da la posibilidad de que integren estos conocimientos en su repertorio de recursos profesionales, enriqueciendo su forma de entrenar y dirigir a sus deportistas.