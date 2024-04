Ponteceso ofrece noventa e cinco prazas para conciliar nos meses de xullo e agosto

O Concello de Ponteceso porá en marcha o Programa Respira, unha iniciativa que busca favorecer a conciliación laboral e familiar durante os meses de xullo e agosto. Ofrecerá 95 prazas á rapazada de entre 3 e 16 anos que estea empadroada e escolarizada no municipio para participar nos campamentos de verán. A iniciativa desenvolverase de 09.30 a 13.30 horas durante os 22 días laborables de xullo e os 21 de agosto.

O servizo repartirase en catro parroquias. A de Ponteceso contará con 30 prazas, as mesmas que haberá na Campara. En Pazos ofreceranse 20 e en Corme, 15.

A prestación do servizo esixe nove monitores de ocio e tempo libre dos que o Concello de Ponteceso non dispón, polo que o executivo local iniciou en febreiro o expediente de contratación. Á oferta concorreron tres empresas e o orzamento máximo de contratación polos anos 2024 e 2025 é de 48.137,64 euros. A contía correspondente a este ano será cuberta de xeito case total coa subvención do programa FSE+ Galicia 2021.