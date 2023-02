A un día de la celebración del pleno que aprobará de forma definitiva la modificación del Plan Urbanístico para regular los usos de las viviendas turísticas, el colectivo de propietarios sigue mostrando su enfado con Raxoi. En un nuevo comunicado, la Asociación reprocha que “no tienen un solo dato facilitado por el Concello” y afean la actitud del alcalde Xosé Sánchez Bugallo al compararlo con el de su compañera de partido Inés Rey. “En el Ayuntamiento de A Coruña, en el que parece que están empezando a contemplar alguna futura regulación, convocaron para esta semana a otros representantes de la asociación”, reprocha Estrella Ferreiro, portavoz en Santiago de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga).

Hasta ahora la modificación del PXOM sólo se había aprobado de forma provisional en pleno el pasado mes de diciembre, gracias al voto favorable de Compostela Aberta. El Bloque se abstuvo y el PP se posicionó en contra, ya que defiende que no existe saturación de este tipo de viviendas en la ciudad. Para que el jueves salga adelante definitivamente la nueva normativa, el PSOE necesita nuevamente el apoyo de CA, pero la formación todavía no ha desvelado si seguirá apoyando los planes de Bugallo.

La modificación del PXOM que se llevará al pleno incluye una nueva definición de usos urbanísticos y se identifican zonas sensibles de la ciudad, en las que se entiende que hay que preservar el uso residencial. En esta categoría se incluye el casco histórico, pero también el Ensanche o zonas como Vite o Fontiñas. Respecto a las viviendas turísticas, la modificación del plan urbanístico limita su implantación como actividad económica a la planta inferior (baja o primer piso según cada ordenanza). Además, según explica el Concello en su página web, también se regulan “como uso asimilado al residencial”. El Concello ha manifestado en distintas ocasiones que se permitirá compatibilizar el alquiler a estudiantes durante el curso y que en el verano se arrenden a turistas. Pero para este punto habrá que aprobar una ordenanza específica.

También habrá que recurrir a una ordenanza para aclarar qué viviendas turísticas que ya funcionasen en 2019 podrán librarse del veto. En las últimas semanas, el Concello ha dado a entender que aquellas que estuviesen anotadas en el Registro de la Xunta y se situasen fuera del casco histórico -no está claro si también en las zonas denominadas sensibles- podrían recibir una amnistía.

La decisión provocó el malestar de Prevituga, la plataforma integrada por quince entidades (desde hosteleros a agencias inmobiliarias) que reclama la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y hasta ahora había apoyado al Concello. En una nota de prensa remitida el pasado lunes hablaban de “traición”. Pero los dueños de las VUT no se fían de que finalmente se les permita seguir operando. “Con respecto a esa amnistía de la que hablan algunos”, indicó ayer la portavoz de Aviturga en Santiago, “sabemos que no llegará vía disposición sino en un ejercicio de funambulismo al que nos tienen avezados los socialistas de Compostela”. Ferreiro reprocha que se vaya a intentar sacar una ordenanza “que se aprobará o no, desconocemos cuándo y cómo y no tenemos ni idea de su contenido”. También que “a menos de dos días para el pleno no sabemos ni nosotros ni, según dicen, nadie de la oposición de qué va”. El Concello ya ha manifestado que después del cambio en el PXOM, se empezará a diseñar esa ordenanza y se abrirá “un proceso de consulta pública con participación dos axentes implicados y los vecinos”.

CASCO HISTÓRICO

. Aviturga también critica que del posible indulto se excluya a las viviendas del casco histórico (donde el plan especial las prohíbe). “Pensamos que supone un agravio comparativo, fruto de un acoso injustificado basado en un argumentario falaz que sostiene que las VUTs son la causa del vaciado del Casco Histórico cuando realmente son su consecuencia”, subraya la asociación de propietarios de viviendas turísticas.

En la nota, insisten, además, en los argumentos que han venido defendiendo en los últimos meses, como que la modificación del PXOM servirá no para limitar las viviendas turísticas sino para multiplicar su número por 9,5.