El gobierno municipal lleva hoy al pleno (10.00 h.) la aprobación de la modificación de los usos del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una revisión del planeamiento general que regula la implantación de las viviendas de uso turístico (VUT) fuera del casco histórico, donde están prohibidas por su plan especial.

Para que salga adelante definitivamente la nueva normativa –se había aprobado de forma provisional en pleno el pasado mes de diciembre, gracias al voto favorable de Compostela Aberta (CA)–, el PSOE necesitará hoy el apoyo de CA y BNG. Ambas formaciones optaron por no desvelar ayer a este periódico si finalmente apoyarán los planes de Bugallo.

La portavoz municipal de Compostela Aberta, María Rozas, transmitió que reservan el sentido del voto para el propio pleno, asegurando que el partido sería “coherente” con lo que con anterioridad ya habían manifestado sobre el tema. “Estamos por unha cidade que sexa vivible para os residentes e ao mesmo tempo pola gobernanza do turismo. Somos moi críticos en como ten abordado este tema o goberno de Bugallo, sen practicamente diálogo, sen ter aberto un debate público tal e como lle tiñamos demandado en múltiples ocasións e no que finalmente parece que non vai deixar contento a ninguén”, manifestó Rozas.

Por su parte, la portavoz municipal del BNG y candidata a la Alcaldía de Santiago el 28-M, Goretti Sanmartín, aseguró ayer que todavía estaban valorando el borrador por lo que habrá que esperar a esta mañana para conocer su posición. “Estamos a favor da regulación das VUTs. Somos conscientes de que a modificación é necesaria e no seu inicio estabamos a favor da mesma”, dijo en un primer momento Sanmartín. A mayores, aseguró que son varias las dudas y discrepancias con el texto y con respecto a “cales van a ser os pasos de cara ao futuro”. Como ejemplo, el proyecto plantea el veto a la invasión de estos inmuebles en las zonas sensibles, un concepto que para el Bloque debería ir más al detalle y “ter máis graos”, así como hacer una diferencia entre los que poseen una o dos viviendas de los multipropietarios. Esas son algunas de las cuestiones que en su momento ya puso el partido encima de la mesa. A mayores critican al gobierno de Bugallo la falta de diálogo y transparencia en todo el proceso.

Por su parte, Prevituga (Plataforma para la Regulación de Viviendas Turísticas), que hace días mostró su descontento con la futura regularización, finalmente ha decidido respaldarla, según reflejaron ayer en un comunicado. En un primer momento, Previturga había cuestionado una regularización que pone en marcha “un proceso de amnistía que va más allá de lo jurídicamente defendible, al incluir a propietarios que ni siquiera se habrían molestado en acceder al REAT”, y que “cede a las presiones y expectativas de quienes solo buscan su beneficio económico y desprecian el modelo de ciudad anhelado por la práctica totalidad de compostelanos”.

Ahora entienden que “desde la responsabilidad, la coherencia y el compromiso con la ciudad entendemos que en este momento es la mejor opción disponible y salvaguarda en un alto porcentaje los intereses de la ciudadanía”, manifestaron por escrito.

En el pleno extraordinario que se celebrará esta mañana en Raxoi se aguarda un intenso debate en torno al modelo de regulación para las viviendas de uso turístico.