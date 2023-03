Santiago recupera después de dos años de pandemia la conmemoración (presencial) del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Lo hará con una programación especial que incluye actividades relacionadas con el feminismo, teatro, sesiones sobre el bienestar, monólogos, charlas sobre masculinidad tóxica, conciertos, sesiones sobre salud mental, coloquios y muchos otros temas y acciones. Tal y como explicó ayer Mercedes Rosón, concejala de Igualdade, se trata de una propuesta encaminada a “reivindicar o 8 de marzo e concienciar sobre a importancia do feminismo como ferramenta para acadar a igualdade”.

Acompañada por Teresa Furelos, jefa de servicio de Políticas Sociais; y Yara Prieto, responsable de proyectos de Artellando Feminismo, Rosón subrayó la necesidad de que “as voces das mulleres se volvan unir para pedir a igualdade real e efectiva”; al tiempo que instó a “non perder os espazos de igualdade conquistados nos últimos anos”. Añadió que “non podemos esquecer os colectivos máis vulnerables, onde as mulleres se atopan en situacións de discriminación múltiple: por seren mulleres e por teren unha discapacidade, ser dunha raza ou etnia concreta, ter unha determinada idade ou vivir e traballar no rural ou fóra dos núcleos de poboación”.

Rosón explicó que el programa arrancará en el Auditorio de Galicia este lunes, día 6, a las 18.00 h, con la gala Mulleres de Compostela, en la que se homenajeará a varias mujeres y colectivos que “forman parte da historia viva da cidade e que se distinguen polo seu labor a prol da igualdade”, en palabras de la edila.

Entre las galardonadas destacan Piedad Giménez Giménez, las maestras de la escuela infantil Raiola de O Castiñeiriño, la jueza Ana López Suevos, Ofelia Rey Castelao, catedrática de la USC; María Jesús Reboredo Pedreira, primera presidenta del Traxe Galego; María Rosa Álvarez Prada, presidenta del Colegio de Psicólogos de Galicia; Patricia Portas Paderne, de la libería Lila de Lilith; Tereixa Novo Rojo, miembro de Fuxan os Ventos; y la entidad Mulleres Cristiás Exeria.

A continuación, a las 20.00 horas, la Escuela Municipal de Música acogerá una tertulia bajo el título Músicas na música: territorio das mulleres. En la jornada central, el 8 de marzo, tendrá lugar el fallo de entrega de los premios Xohana Torres, a las 11.00 horas en el pazo de Raxoi, seguido por la lectura del manifiesto, a las 11.30 h, en la praza do Obradoiro.

DATOS

• Artellando Feminismo se celebrará en Santiago a lo largo de los meses de marzo y abril con numerosas actividades “cunha liña lúdica e pensadas tamén para o entretemento, enfocadas a un público heteroxéneo e con temáticas que abordan cuestións de interese xeral, sempre con perspectiva de xénero”, como explicó la responsable de proyectos, Yara Prieto, ayer en el pazo de Raxoi.

• ‘Gordas’, la obra teatral, llega el 29 de marzo al Teatro Principal, con sesión a las 20.00 y 21.30 horas. El público podrá ver cómo “máis de dez personaxes en situacións e mundos moi diversos interpretan unha comedia na que se reflexiona sobre a delimitación dos espazos segundo a aparencia física”.

• Helena Sotoca, creadora de FEMME SAPIENS, analizará “con ironía, sátira e perspectiva feminista” la situación de las mujeres en diversos ámbitos de desarrollo social; y el espacio que ha tenido el colectivo a lo largo de la historia del arte. La ponencia será en el Paraninfo de la Facultade de Xeografía e Historia de la USC, el 22 de marzo, a las 19.00 horas.

• Nacho Roura y Tamara Pazos impartirán el 20 de abril la ponencia Igualdade: unha cuestión de cerebro?, en la cual “animarán á reflexión sobre como a diferencia de xénero pode ou non influír en cuestións vencelladas á saúde mental, ás investigacións...”. Tendrá lugar en el Centro Obra Social Abanca (Cervantes), a las 19.00 horas.

• Pablo Piñeiro protagonizará un monólogo en el que “cuestionará a masculinidade tóxica, e xerará debate sobre o concepto de ‘Machos Alfa’, tan de actualidade”. Será el 13 de abril, a las 19.30 horas, en Riquela.

• Uno de los objetivos de esta edición, explicó Prieto, es “achegarse de forma especial a toda a mocidade compostelá”, para lo que se contará con la colaboración de Carla Núñez, una de las creadoras del podcast de éxito sobre actualidad y humor en lengua gallega Todomalgal.