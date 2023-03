Un centro de uso compartido para la Deputación da Coruña, los vecinos del casco histórico y el barrio de San Pedro y como espacio coworking especializado en el metaverso. Es la propuesta que esta mañana presentaron para la antigua Casa da Xuventude el alcalde de Santiago, Xosé Sáncehz Bugallo; y el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso.

El Concello aprobará el próximo lunes en la xunta de goberno local la cesión del edificio municipal a la administración provincial por 25 años para que ponga en marcha un concurso de cara a la puesta en valor del inmueble. Sánchez Bugallo explicó que se trata de un “ambicioso proxecto” que permitirá la rehabilitación integral del polémico edificio. “Cambiarase a red de servizos, a envoltura exterior e tamén se rebaixará a súa altura”, detalló el acalde, al tiempo que detalló que la obra ascenderá a 1,346 millones de euros, de los que el Concello aportará 360.000 (26 %) y la Deputación 986.000 euros (74 %) “e todos os gastos que poidan xurdir a maiores”, en palabras del primer edil.

Bugallo especificó que la planta baja estará a disposición de la Deputación, donde se creará una oficina de cobro de tributos para toda la comarca, otra que acogerá la delegación del ente provincial en la capital gallega; y también un auditorio con capacidad para 250 personas de uso compartido. En la primera planta se promoverá un espacio coworking especializado en las nuevas tecnologías, concretamente en el metaverso, que también será gestionado por la Deputación; mientras que el tercer piso quedará a disposición del Concello, que pretende dedicarlo a la prestación de servicios para los vecinos del casco histórico y del barrio de San Pedro. “É unha solución que permitirá convertir a Casa da Xuventude nun espazo digno, acondicionado e nun elemento de dinamización e prestación de servizos”, remarcó el regidor. En cuanto a la propuesta de coworking apadrinada por la Deputación, insistió en que “hai que ter en conta que o futuro vai por aí, e esta será unha oportunidade para os mozos de Santiago que queiran desenvolverse neste ámbito”.

Por su parte, Valentín González Formoso declaró que este acuerdo entre administraciones “é froito do traballo de meses entre o Concello e a Deputación”. Señaló que se trata de una solución “para un edificio público que está en desuso; unha solución para os veciños da zona monumental e San Pedro; e unha solución de equilibrio institucional no referente a un organismo con sede na Coruña e a capital de Galicia”. En este sentido, indicó que la antigua Casa da Xuventude servirá al ente provincial como “un lugar onde dar cabida ás actividades culturais que se apoian desde a Deputación; e tamén como un espazo onde desenvolver a creatividade”. Con esto, Formoso admitió que para la institución que preside “é un luxo poder contribuir a unha cidade que é unha referencia para esta provincia”, en referencia a Compostela.

También dijo que “o coworking é a nosa bandeira”, para apuntar que la de A Coruña “é unha provincia que dinamiza e que é o motor económico de Galicia”. Al respecto, añadió que el coworking temático que se creará en la Casa da Xuventude, y que “irá da man co biopolo da Sionlla”, es el decimotercero de carácter temático que la Deputación impulsa. “Representa unha aposta polo talento científico e tecnolóxico”, remarcó. También está convencido en que “o metaverso xogará un papel prioritario” y manifestó que “o corazón deste edificio vai ser o talento tecnolóxico”.

La concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, justificó la decisión de mantener el edificio en pie, frente a todas las voces que reclaman su derribo, como el PP de Santiago. La edila señaló que un informe de 2016 demuestra que la construcción tiene un valor patrimonial de 1,6 millones de euros y que por lo tanto “non estamos en condicións de derribar un equipamento público que ten un valor para a cidadanía”. También confirmó que el proyecto de reforma contempla la apertura de la Praza do Matadoiro hacia el parque de Belvís. Al respecto, aseguró que “existe un acordo coa propiedade colindante de cara a mover o muro de peche da mesma se fose necesario”, aunque también avanzó que “no concurso que convocará a Deputación poderanse ver as diferentes alternativas que presentan os participantes no mesmo”, no descartando que el paso hacia Belvís se pudiese realizar por el interior del edificio o incluyendo una parte de la estructura, “como xa se plantexou no pasado”, concluyó.

La Deputación de A Coruña promoverá las obras de rehabilitación y redactará, aprobará y financiará el proyecto necesario para la ejecución de la obra, previa supervisión del Ayuntamiento. Le corresponderá también a la entidad provincial la contratación, adjudicación y dirección de las obras así como la coordinación de la seguridad y salud y control de calidad de las mismas. Durante el tiempo que dure la cesión de uso, la Deputación se hará cargo del mantenimiento y conservación del edificio, asumiendo todos los gastos corrientes y de mantenimiento en este tiempo. Por su parte el Concello, asumirá los gastos del seguro de bienes del inmueble el pago de los tributos.

Para acometer las obras de rehabilitación del edificio, la Deputación organizará un concurso de ideas al que podrán presentar sus propuestas todos aquellos arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. El ganador o ganadora del primer premio del concurso será la persona a la que se le encargará el proyecto básico y el de ejecución y dirección de obra, que podrá ser compartida con los servicios técnicos de la Deputación de A Coruña.

Además, en función de la calidad de los trabajos presentados se podrán otorgar un segundo y tercero premio de 3.000 y 2.000 euros respectivamente, así como la publicación de las propuestas con mejor puntuación por el jurado. Se propone un jurado formado en su mayor parte por arquitectas con representación de los siguientes organismos: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Concello de Santiago, Colegio de Arquitectos de Galicia, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Se podrán integrar representantes de otros colectivos, consorcios, asociaciones o fundaciones.