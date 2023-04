Bugallo comparte con Compostela Aberta la necesidad de ampliar la oferta de vivienda de alquiler destinada al mundo universitario. El alcalde de Santiago y candidato del PSdeG a la reelección acaba de proponer a la USC y a la Xunta, en clave electoral, “que colaboremos para crear unhas 200 vivendas en réxime de alugueiro para o estudantado”. En este sentido, el proyecto del mandatario socialista pasa por la construcción de nuevos bloques de pisos en diferentes puntos de la capital gallega, todos cercanos a los campus universitarios: “Ubicaríanse en tres parcelas: en Xoán XXIII, titularidade da Xunta; na avenida de Castelao no Campus Norte, titularidade da USC; e nas proximidades do CHUS en Volta do Castro, propias do Concello”, señaló Sánchez Bugallo, al tiempo que aseguró que “arredor de 200 apartamentos poderían xerarse con esta proposta que se faría viable canalizando a promoción das vivendas a través de Emuvissa”, la empresa pública de da empresa pública de vivenda e solo que pretende recuperar no próximo mandato.

Por otro lado, el primer edil insistió en la necesidad de recuperar vivienda para el alquiler convencional. En este sentido, destacó el “impacto” que tuvo la reforma del Plan Xeral que pretende regular el número de viviendas de uso turísitico: “Xa en novembro 52 vivendas abandoaron o uso turístico para volver ao convencional e, con isto, vemos como o precio do alugueiro diminúe en Santiago, frente unha subida media neste último mes de 2,8 % en Galicia”. El Concello urge a la Xunta un decreto para que vuelvan al mercado casi 5.000 viviendas vacías Bugallo defiende que esta regulación no se puede llevar a cabo de manera óptima si la administración autonómica no determina previamente el concepto definitivo de vivienda vacía: “A Xunta ten todas as competencias en materia de vivenda, tamén a financiación, e é necesario colabore neste traballo”. Al respecto, aseguró que la “aportación en materia de vivenda da autonomía foi cero, ningunha vivenda de protección oficial, nada”. A la propuesta del PSOE y Compostela Aberta para la ampliación de la oferta de la vivienda de alquiler se sumó ayer la del Partido Popular. Borja Verea, candidato del PP a la Alcaldía, afirmó ayer que entre sus líneas estratégicas está “a posta en marcha de políticas modernas que permitan aumentar a oferta de vivendas a prezo asequible, para que ningún compostelán teña que volver marchar a vivir fóra de Santiago”. Una de sus medidas para conseguirlo sería “a mobilización de vivenda baleira, incentivando aos propietarios a sacalas ao mercado garantindo a súa renda”. Sostuvo que “neste caso o Concello pagaría unha mensualidade desde o minuto un e a partir de aí pasaría a xestionar o alugueiro desas vivendas poñéndoas a disposicións dos mozos, das familias, persoas sen recursos, e xente maior a prezos asequibles”, dijo. “Estariamos a falar dun programa solvente de aluguer de vivendas sociais que facilitaría o acceso á moitos composteláns”, declaró Verea, para luego apuntar que “no caso dos estudantes porase e marcha un bono específico para que ningún mozo que elixa a nosa Universidade teña que vivir noutro sitio que non sexa Compostela”. Esta ayuda municipal “farase extensible aos recén licenciados, para permitir que poidan fixar o seu lugar de residencia e seguir formándose ou ter a súa primeira oportunidade de traballo en Santiago”. Verea también prometió que en caso de convertirse en alcalde de Santiago “será unha prioridade a rehabilitación pública no casco histórico para volver a poñer no mercado vivenda asequible e de calidade e que volvan os veciños”. Y también quiso recordar que una de sus apuestas para ampliar la oferta de vivienda será “permitir pisos en baixos comerciais, que pasa pola modificación da regulación urbanística na área afectada pola ordenanza 7”. Con esto, manifestó el candidato popular, “iniciaremos unha transformación no barrio de Conxo pola gran acumulación de baixos abandonados e a obxectiva degradación xeralizada”. Verea lamentó que “Santiago desde os 90 abandonase calquera estratexia de desenvolvemento urbanística”. Al respecto, dijo que “hoxe estanse a vivir as consecuencias”.