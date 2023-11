A primeira das mesas redondas programadas na quinta edición de Fairway (Fórum do Camiño de Santiago) tivo lugar onte, ás 12 horas no Pazo de Congresos en San Lázaro. Unha mesa centrada no emprendemento vencellado ao Camiño e ao lema desta edición, que recolle a estela de 2021 centrada na sostibilidade e que se dedica este ano á economía circular: Fai circular o teu camiño.

Neste primeiro encontro de debate, contouse coa presenza de catro novos empresarios que dunha ou doutra maneira arriscaron nos últimos anos a poñer en marcha un negocio que situase o Camiño no centro do seu proxecto. David Don, CEO de We Galicia; Francisco Román, xerente de Bikeleón; Ramón Méndez, director da axencia Tu Buen Camino; e Sabela Gippini, CEO de Galiwonders expuxeron o como e o por que montaron candasúa empresa e debateron moderados por Rafael Vázquez, da Fundación Rosel.

Nos catro casos conxugouse o Camiño, coas tecnoloxías dixitais e as redes e o vencello co territorio, como ben remarcaba durante a presentación o representate da Fundación Ronsel. Procedentes de Mera, León, O Pino e Pontevedra: David, Francisco, Ramón e Sabela foron debullando os pasos que seguiron para crear as súas respectivas empresas, as crises que atravesaron (non deixaron de aparecer a pandemia da Covid-19 e o confinamento) e a positiva situación da actualidade.

David Don (We Galicia) saíu de Mera para estudar enxeñaría química na USC, unha carreira durante a cal gozou dunha bolsa Erasmus que o levou a Polonia e dende onde viaxou nun ano a 18 países. Volve a Santiago e consegue unha bolsa da Fundación Barrié para a Universidade de Berkeley (California). “Volví a Santiago con todas esas ganas, toda esa energía de California, de Silicon Valley y de ser emprendedor”, explicou.

Sabía que quería montar un negocio, pero non sabía cal. Entre ese primeiro impulso e a constitución de We Galicia, seguiu viaxando (Sudámerica, Boston, Irán...), “en todos esos países he aprendido” a ver as cousas “desde el punto de vista del turista, qué funciona, qué no funciona”. E decidiuse por unha axencia free tour, “visitas libres, no gratis”, bromeou. We Galicia organiza visitas guiadas dun par de horas, de xeito desenfadado, por diversas cidades da comunidade, e ao remate o turista paga o que considera.

Un percorrido similar foi o de Sabela Gippini que, logo dunha estanza en Irlanda, retornou co ánimo de crear unha axencia, pero sen centrarse no Camiño. “Ofrecemos servicios customizables para que el cliente no tenga que adaptarse a un paquete rígido, sino a la inversa, él crea su paquete”. Gippini explicou que a idea orixinal era ofrecer diversidade de experiencias en Galicia, pero tivo que facer fronte á realidade, “lo que nos pedían los clientes era el Camino”. Así que se readaptou. Coa pandemia veuse na obriga de buscar novos clientes (maioritariamente traballaba cos Estados Unidos) e decidiu abrirse ao mercado nacional.

Tanto Don como Gippini comezaron sós as súas empresas, que agora contan con máis dunha ducia de empregados e un volume de beneficios en constante crecemento. Francisco Román e Ramón Méndez contaron co apoio familiar de dúas maneiras diferentes. O leonés montou cos pais unha tenda de bicicletas e Méndez comezou cun hotel, no lugar de Pedrouzo (O Pino) logo de rehabilitar unha casa familiar.

“Hecho la mirada atrás y era el típico chico que iba con una bicicleta a comer a casa de su abuela, al colegio... siempre iba con la bicicleta”, comezou o seu relatorio Francisco Román, de Bikeleón. Propuxo na familia montar unha tenda de bicicletas e pouco a pouco foron especializándose en distintos tipos, ata que case por accidente, comezaron no negocio do aluguer.

“Llamó un tío muy pesado que quería alquilar una bicicleta, le expliqué que no dábamos ese servicio, pero insistió durante días, así que al final se la alquilamos”. E foi aí onde veu Román un novo nicho de negocio, co que hoxe en día ofrece un servizo integral: aluguer, entrega, recollida e reparación da bicicleta por todos os camiños da Ruta xacobea.

E tamén foi, case por accidente, como Ramón Méndez acabou creado a súa propia axencia do Camiño. O proxecto inicial era un hostal, “no era céntrico y la gente busca eso”, tentou impulsalo contactando con distintas axencias, pero nese proceso chegou o confinamento. E foi nese tempo, cando decidiu, sendo coñecedor do funcionamento das axencias, crear a súa propia, que con apenas un ano de vida xa é un proxecto estable.

Os catro relatores coincidiron na necesidade de contar cun bo equipo humano, apoio de mentoring, unha boa páxina web, e destacaron a importancia de decatarse do que funciona e do que non e do que hai que cambiar e sobre todo, de non temerlle ao fracaso, pois como dixo Don “es un gran aprendizaje”.

Tres xornadas centradas na economía circular no V Fórum da Ruta Xacobea

Presentada por Ana Trevisani, codirectora de Fairway, celebrouse onte ás 11 h. no Pazo de Congresos a xornada inaugural do Fórum do Camiño de Santiago que este ano se guía polo eslogan Fai circular o teu camiño, en referencia á economía circular, leitmotiv desta edición. Na inauguración, os outros codirectores do Fairway, Manuel Oreiro e Tono Mugico, estiveron acompañados por repesentantes institucionais, como a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, o deputado da Coruña, Antonio Leira, e o director de Turismo de Galicia, Xosé M. Merelles.

Empresas de produtos e servizos, feira de emprego, mesas de debate, obradoiros e unha xornada ‘Open Day’ con gastronomía, arte, cultura e música para atraer o público xeral conforman este evento que se clausura o venres. “Un total de 40 touroperadores, de más de 17 países se dan cita aquí”, explicaba Trevisani, “a lo largo del día de hoy se producirán 280 reuniones y en las próximas 48 horas tendrán lugar 4.150”.

Continuar a senda iniciada en 2021, centrada na sostibilidade, a edición deste ano pon o foco na economía circular naqueles lugares que percorre o Camiño. Unha ruta cunha importancia na que os intervintes coincidiron en que é necesario preservar e coidar. “O Camiño é un factor determinante na proxección de Santiago e de Galicia”, remarcaba a alcaldesa, que poñía o foco en “potenciar o coñecemento do país”.

No que vai de ano entregáronse 438.307 compostelas, só 6.000 por debaixo do total de 2022, e no mes de outubro chegaron á capital de Galicia máis de 52.000 peregrinos, o que supón, di Sanmartín, “un novo récord”. Se o deputado Antonio Leira facía referencia a que “no Camiño collemos todos pero non todo vale”, a alcaldesa de Santiago insistía unha vez máis no lema do seu goberno, “o que é bo para a veciñanza, é bo para quen nos visita”.