Voluntad de colaboración sí, al menos eso es lo que seguían manifestando públicamente un día después del segundo encuentro entre representantes de la Xunta y del Concello de Santiago para analizar la actuación a realizar en el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), con el objetivo de mejorar los problemas de movilidad que sufren sus usuarios y trabajadores a diario. Pero una voluntad aún demasiado endeble como para que llegue a buen puerto en un corto período de tiempo, sobre todo cuando el debate se centra en la financiación de la que cada una de las administraciones públicas debe responsabilizarse.

En 4,3 millones de euros cifraba este martes el Gobierno autonómico la aportación a realizar por parte de Raxoi para la construcción de un parquin en el recinto hospitalario que contribuya a solucionar el problema de estacionamiento, y en cuya construcción San Caetano propone invertir una cuantía próxima a los 18 millones de euros, con la que estima se podrían crear un millar de plazas nuevas.

Ése continúa siendo por ahora el principal escollo para avanzar en la búsqueda de una solución ante un serio problema que a nadie que haya tenido que acudir al Clínico en día laborable se le escapa, y que seguramente se vería reducido en parte con las mejoras que propone la Xunta para el transporte urbano y las que reivindica Raxoi para el interurbano.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que este miércoles en Raxoi se mostró convencida de la necesaria colaboración entre ambas administraciones para el desarrollo urbanístico de la zona porque “todo o mundo queremos unha solución global de desenvolvemento para toda esa zona”, mostró sin embargo su abierta discrepancia con respecto a la cuantía a desembolsar por parte del Concello, puesto que “nós entendemos que non é xusto para os habitantes de Santiago que ao final haxa que poñer esa cantidade de diñeiro en algo no que o Concello xa está colaborando, xa puxo unha parcela valorada en tres millóns de euros, hai certas bonificación relacionadas con licenzas e o 95 por cento do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras”.

La regidora municipal admitió que hay que reforzar el transporte colectivo hacia el hospital, pero insistió en que el Concello está destinando además una cantidad para las expropiaciones por los accesos.

Calculó en más de cinco millones de euros los que ha puesto sobre la mesa Raxoi y dijo discrepar sobre la necesidad de invertir a mayores esos 4,3 millones que reclama la Xunta, “unha cantidade que non sabemos por que se chega a ela, cando a poboación de Santiago representa o 22% da súa área sanitaria”.

Injusto para los compostelanos

Goretti Sanmartín rechazó también el ejemplo de colaboración con A Coruña y Pontevedra que desde San Caetano se expone a Compostela porque “a poboación da Coruña é case o 50% da súa area”, y apuntó que “son discutibles os criterios de por que se chega a esa cantidade, algo que é inxusto para os habitantes de Santiago, que teñen que pagar unha infraestrutura que é para unha área máis grande”.

Insistió en que desconocen los criterios utilizados para cifrar en 4,3 millones la aportación a realizar por Raxoi y subrayó que se está aplicando un porcentaje similar al de otras ciudades con unas condiciones distintas, “xa que inclúese o Centro Galego de Protonterapia que non é só para Santiago, senón para Galicia, e non é loxico que saia dos santiagueses cando representan o 22%” de la población de esos 46 concellos integrados en dicha área sanitaria.

Aseguró que el Concello estudiará con calma la propuesta presentada por la Xunta este martes y “faremos unha contraproposta” que espera presentar antes de fin de año, pero afeó “a falta de previsión do que vai pasar” durante los próximos meses en esa zona de la ciudad.

La alcaldesa urgió a que el Gobierno gallego busque una solución y asuma la competencia que le corresponde en el recinto hospitalario ante lo que calificó de falta de previsión sobre lo que va a acontecer durante los más de tres años que duren las obras de ampliación del hospital, ya que “unha parcela para 200 persoas traballadoras non é suficiente”.

Pese a estas discrepancias mostradas por Goretti Sanmartín, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se reafirmó en que las posturas están más cerca de lo que pudiera parecer.

En una entrevista en Radio Galicia, recalcó que la propuesta del Gobierno autonómico es generosa y apeló a la colaboración necesaria ante una infraestructura estratégica, tal y como se hizo con la estación intermodal compostelana o con la depuradora.

Recalcó la tesis de su departamento de que la apuesta autonómica es igualitaria con respecto a la ejecutada en las ciudades de A Coruña y Pontevedra, donde la primera aportó 22,2 millones de euros y la segunda 11 millones, habiendo obtenido ésta además financiación de la Diputación provincial.

Sobre la opción de construir un aparcamiento de un millar de plazas, señaló que se trata de buscar “un aparcadoiro moi preto do hospital, que é o que piden os usuarios, hai unha alternativa que analizar e que coincide coa de Borja Verea, onde estaba o helipuerto, e onde en base a orografía, a pendente e a ubicación, podemos agardar dispoñer de mil prazas cun investimento de 18 millóns de euros”.

Insistió también la conselleira en que “non se entende que o Concello de Santiago non queira colaborar desde o punto de vista financieiro”.

El titular de Sanidade, Julio García Comesaña, volvió a solicitar al Ayuntamiento compostelano una mejora del transporte público urbano hacia el Clínico, reforzando el servicio y adaptando las frecuencias a los horarios del personal sanitario.

Tras un acto en el hospital compostelano, afirmó que el refuerzo del transporte colectivo interurbano por parte de la administración autonómica lo es para todos los ciudadanos, no sólo para los trabajadores del Servizo Galego de Saúde.

Aparcamiento provisional

La alcaldesa de Santiago volvió a insistir este miércoles en la opción de la parcela cedida por el Concello a la Xunta para la construcción de un nuevo aparcamiento en las inmediaciones del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas como una posible medida para solucionar, al menos de forma provisional, los problemas añadidos que conllevarán las obras de ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, y que está previsto se alarguen durante más de tres años. Un terreno valorado en más de tres millones de euros y cuya cesión fue aprobada por el anterior gobierno municipal el pasado mes de febrero. Se trata de una superficie de 3.563 metros cuadrados próxima al Cimus y que permitiría crear un nuevo estacionamiento de pago semisubterráneo con tres plantas y 420 plazas. No obstante, esta propuesta sigue sin convencer al Ejecutivo autonómico, que en todo caso lo valoraría como algo provisional y que entiende que la oferta de aparcamiento para los usuarios y trabajadores del CHUS debe estar ubicada dentro del propio recinto hospitalario santiagués.