La falta de estacionamiento en las inmediaciones del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, sobre la que nadie duda de las enormes dificultades de accesibilidad que ello ocasiona tanto para los usuarios como para los profesionales que allí trabajan, está estos días siendo noticia por las posibles opciones que se podrían barajar para ponerle fin a un problema enquistado que, precisamente por eso, había dejado de ser noticia. No hace falta más que acudir un día cualquiera de entre semana y comprobar los enormes obstáculos que existen para encontrar una plaza en la que estacionar el vehículo.

Sea como fuere, y a la espera de que empiecen ya a materializarse las opciones que contribuyan a mejorar la situación actual, este domingo era el líder del Partido Popular compostelano, Borja Verea, el que hacía pública en un comunicado su propuesta para construir un nuevo aparcamiento del CHUS. Una solución que calificaba de integral y que señalaba que pone a disposición tanto del Ayuntamiento compostelano como de la Xunta de Galicia.

Su opción, que estaba incluida en su programa electoral y de Gobierno presentada para concurrir en los pasados comicios municipales, pasa por construir un nuevo aparcamiento orgánico dentro del recinto del hospital Clínico.

Se trata, según apuntaba, “dunha solución integral con dous obxectivos: arranxar o problema de aparcamento, creando 2.000 prazas repartidas en catro plantas, e xerar un espazo humano, de calidade e terapéutico, con máis de 20.000 m2 de zonas verdes”.

La apuesta de Verea consiste en construir un aparcamiento dentro del propio recinto del CHUS, con un modelo que subraya que es completamente diferente a lo que se ha venido barajando hasta la fecha, ya que indica que otras propuestas puestas sobre la mesa hasta la fecha quieren emplear parcelas alejadas y con grandes pendientes, lejos de la entrada del hospital e incómodas, tanto para los pacientes como para sus acompañantes.

El líder de los populares compostelanos insiste en que “isto se fará aproveitando a pendente para crear este gran espazo peonil, onde toda a superficie que quede entre a entrada principal do Clínico, o hospital Gil Casares e o futuro Centro de Protonterapia de Galicia serán zonas verdes e peonís; é dicir, estamos ante un novo concepto de hospital”, según recalca.

Un proceso de humanización de la zona, a la que se contempla dotar de bancos, mesas de comer, zonas de paseo, zonas de sombra y áreas de juegos infantiles.

El aparcamiento, con una extensión de 46.000 metros cuadrados y que permitirá eliminar el estacionamiento de superficie del recinto, aprovechará la pendiente que existe al lado de la que será la nueva ampliación del hospital Clínico.

Además, y según explica el PP de Santiago en su comunicado, esta transformación del espacio exterior del recinto hospitalario llevará consigo la creación de un vestíbulo de 3.000 metros cuadrados que conectará los dos hospitales (Gil Casares y Clínico) con un paso cubierto.

Borja Verea incide con esta propuesta, que pone a disposición tanto del Concello compostelano como del Gobierno autonómico, en el tema del aparcamiento, algo que parece primordial si se quiere intentar mejorar la accesibilidad en el entorno del CHUS. No obstante, y como quiera que para llevarse a cabo es necesario poder contar con financiación, sigue sin resolverse uno de los grandes problemas, puesto que nada menciona sobre a quién debería corresponder la ejecución de dichas obras y de dónde debería salir el presupuesto para las mismas.

Habrá que esperar a ver si a lo largo de esta semana se producen avances tras el encuentro mantenido el pasado viernes entre el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el jefe del Área de Deseño de Infraestruturas, Carlos Lefler, y los concejales de Mobilidade y Sustentabilidade Ambiental, Xan Duro y Xesús Domínguez, respectivamente. Un encuentro en el que se les presentó a éstos el resultado del Estudo de mobilidade e aparcadoiro do Hospital Clínico de Santiago e do Hospital Provincial de Conxo, y en el que la Xunta proponía “a creación dunha nova zona de aparcadoiro no entorno do CHUS para os usuarios do complexo, co obxectivo de dar cobertura a unha necesidade futura de 624 prazas en horas punta, que se produce en torno ás 12 da mañá, considerando xa unha mellora no transporte público urbano”, tal y como se recogía en el comunicado publicado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

Tras esa reunión, el concejal Xan Duro señalaba en conversación con este periódico que estaban a la espera de tener el documento completo para hacer una valoración sobre el mismo -algo que desde Raxoi se apunta a que pueda suceder este lunes-, pero reconocía sentirse un poco decepcionado por el hecho de que “o problema básico é o aparcamento porque as persoas que van ao CHUS cunhas características particulares que as obrigan a ir no seu vehículo, é algo que non se xestiona co transporte público”. Y es que en dicho documento se incide especialmente en la mejora del servicio de transporte público que enlaza con los centros hospitalarios.

Tras valorar positivamente el refuerzo de las líneas de autobús interurbano para favorecer los desplazamientos de los profesionales sanitarios y recordar que en lo referente al urbano se contemplan mejoras previstas en los pliegos para la licitación de dicho servicio, el Concello incidía en que el Gobierno gallego “recoñece que o 80 % dos vehículos estacionados na contorna do CHUS son dos seus propios traballadores e traballadoras”, y urgía a la administración autonómica a que “asuma a construción do novo aparcadoiro, que a propia Xunta considera necesario á vista do resumo do informe presentado”.

Raxoi recordaba asimismo a San Caetano que cuenta con una parcela municipal a su disposición para la construcción de dicho aparcamiento, “seguindo a liña de actuación que tivo a Xunta noutras cidades nas que as ampliacións dos edificios hospitalarios foi acompañada da dotación de estacionamento”.

Por último, insistía en que está a la espera de recibir el estudio completo para poder evaluar las recomendaciones “e estudar as accións que sexan de competencia municipal”.