Si la persona que está leyendo ahora mismo esta noticia es usuaria del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y ha tenido que afrontar alguna vez los problemas derivados de la falta de aparcamiento y la consecuente difícil accesibilidad a las instalaciones hospitalarias que en muchas ocasiones ello representa, no desespere pero tampoco eche de momento las campanas al vuelo porque la solución se presenta aún demasiado lejana.

El lunes de la semana pasada se anunciaba tras el encuentro entre Alfonso Rueda y Goretti Sanmartín que la Xunta había puesto a disposición del Concello el Plan de Mobilidade para el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, de forma que pudieran estudiarlo para a lo largo de ésta analizarlo técnicos de Raxoi y de San Caetano y, a partir de ahí, ver cuáles son “as necesidades e as obrigas de cada administración e a proposta que fará a Xunta como lle facemos a outros concellos nos que estamos a realizar obras”, según indicó entonces el presidente, pero finalmente hubo que esperar hasta este viernes para que dicho encuentro se produjera, si bien tras el mismo se explicaba desde el Concello a este periódico que estaban a la espera de recibir el informe completo, ya que en la reunión se les habían presentado algunos datos en power point.

Una reunión en la que el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, junto con el jefe del área de Deseño de Infraestruturas, Carlos Lefler, y los concejales de Mobilidade, Sustentabilidade Ambiental e Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Xan Duro, Xesús Domínguez y Iago Lestegás, respectivamente, abordaron las conclusiones del Estudio de movilidad y aparcamiento del Hospital Clínico de Santiago y del Hospital Provincial de Conxo.

Tras la misma, el concejal de Mobilidade se mostraba reticente a hacer una valoración del contenido del documento hasta que lo tengan en su poder, pero explicaba a este periódico que coincidía en la evaluación sobre los flujos de circulación de gente que va al CHUS, aunque mostraba su clara discrepancia sobre que el problema de acceso al Clínico resida principalmente en el transporte público. “Discrepo totalmente porque na nota feita pública dan unha cifra de que só o 16% da poboación da cidade está a menos de 300 metros dunha parada que a leve ao CHUS, e non é certo, entre liñas circulares e directas, prácticamente todos os barrios están conectados co CHUS, e se fas un cálculo da poboación que vive neles, é bastante evidente que é moi superior ao 16%”.

Aunque desde Raxoi se admite que hay que hacer un refuerzo en las líneas del transporte urbano y se recuerda que está entre las previsiones de la nueva concesión del servicio, se insiste en que “hai oito liñas que inclúen o Clínico e o Provincial de Conxo no seu percorrido, que moven diariamente unha media de 11.700 personas”, a las que hay que añadir “os transbordos, que se poden facer de maneira gratuíta en toda a rede”.

Y es que, según el comunicado difundido este viernes por el Gobierno autonómico, su apuesta para facilitar el acceso al Clínico pasa por mejorar el sistema de transporte público urbano y optimizar el aparcamiento del hospital.

Incide en la importancia de optimizar el sistema del transporte urbano, servicio que subraya es de competencia municipal, ajustando las líneas hacia el hospital y las paradas para aumentar la cobertura y reducir el empleo del vehículo particular. Destaca también sobre esta opción la comodidad y seguridad que a su juicio aporta a los profesionales, además de contribuir a “una mayor fluidez en el aparcamiento, pues el estudio revela que a las 08.00 horas de la mañana casi el 90% de las plazas están ya ocupadas, presumiblemente, por personal sanitario que se desplaza al centro de trabajo en vehículo particular”.

Recuerda la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en su comunicado que ya está activando líneas de autobús interurbano para favorecer los desplazamientos de los profesionales sanitarios del área hacia los hospitales de la capital gallego, con una expedición desde Lalín y Silleda, y otra desde O Barbanza, facilitando a los trabajadores de ambas comarcas la conexión diaria con los centros hospitalarios.

Pero no solo proceden de esas zonas trabajadores, puesto que como recordaba Xan Duro, “o hospital abrangue toda unha área sanitaria mais aló de Compostela ou Ames, e entón estamos falando do transporte público metropolitano”.

No obstante, y más allá de lo estrictamente relacionado con el transporte público, ya sea urbano o interurbano, mostraba su sorpresa por el hecho de que “non hai ningunha proposta de solución para o problema do aparcamento para a xente que ten que acudir ao hospital e non o pode facer en transporte público”, y reconocía que “quedamos un pouco decepcionados coa presentación, insisto en que non temos o estudo e cando o teñamos poderemos ter unha opinión máis en profundidade, pero agora mesmo, lendo a nota de prensa coas conclusións que sacaron, o que veñen a dicir é que a Xunta o fai todo moi ben e o Concello non, e aí tamén discrepamos”.

Insistía en que “o problema básico é o aparcamento porque as persoas que van ao CHUS cunhas características particulares que as obrigan a ir no seu vehículo, é algo que non se xestiona co transporte público”, y añadía que si incluso en la nota se recoge que pese a todas las mejoras “vai haber un déficit de 624 prazas de aparcamento, pois aí é onde está o meollo, onde está o problema e onde parece ser que este estudo non aporta ningún tipo de solución”.

Por ello, desde Raxoi se recalca en un comunicado la necesidad de que la Xunta asuma la construcción del nuevo aparcamiento, para el que tiene a su disposición una parcela municipal, siguiendo la línea de actuación del Gobierno autonómico en otras ciudades en las que las ampliaciones de los edificios hospitalarios fueron acompañadas da dotación de estacionamento.

La Xunta sí propone en su nota crear una nueva zona de aparcamiento en el entorno del CHUS para los usuarios, de forma que se pueda dar cobertura a esa “necesidad futura de 624 plazas en horas punta, que se produce en torno a las 12.00 horas de la mañana”. Unos cálculos que hace teniendo presentes los resultados de una mejora en el transporte público urbano, si bien no especifica quién debería hacerse cargo de su construcción.

Considera por otra parte el Ejecutivo gallego que se debe establecer una reordenación viaria que evite los puntos de cruce para agilizar la circulación y minimizar la congestión del flujo de tráfico en el entorno hospitalario.

El plan incluye la habilitación de una vía de acceso libre de obstáculos para los vehículos de emergencia, y recuerda que está impulsando un itinerario para desplazarse a pie o en bicicleta de una manera cómoda y segura entre O Milladoiro y Santiago, con paso por el Clínico.

Se trata de una senda que conectará O Milladoiro, el CHUS, la estación intermodal y San Caetano: casi 13 km con una inversión autonómica de cerca de 12 millones y cuyas obras comenzarán este año.

Medidas de mejora de la movilidad que enmarca en la ampliación del Clínico con un presupuesto de casi 95 millones, incluyendo el nuevo centro de protonterapia.