El Concello y la Universidade de Santiago formalizaron este miércoles un protocolo de colaboración para avanzar en actuaciones de interés común y en compromisos jurídicos que permitan llevarlas a cabo. La firma, que realizaron la alcaldesa de Santiago y el rector de la USC, se celebró en el pazo de Raxoi. Según explicó Goretti Sanmartín, el convenio tiene como principal objetivo "fixar un marco estable co fin de manter unha relación permanente desde o punto de vista institucional entre ambas institucións", así como abordar nuevos retos del proceso de desarrollo de Compostela, como la movilidad sostenible o la disponibilidad de vivienda para los estudiantes de la USC.

También se pretende establecer una estrategia conjunta que asegure la colaboración entre ambas instituciones para la elaboración y puesta en marcha del plan integral de movilidad y del plan de mejora urbana sobre el Campus Vida previstos en el plan especial. En este sentido, el rector de la USC, Antonio López, se refirió a las necesidad de superar "as eivas" que han impedido aclarar y realizar la adecuada formalización de la cesión al Concello de la titularidad del sistema viario y las zonas verdes del Campus Vida, así como la independización de las redes de servicios.

Ambos dirigentes también incidieron en la urgencia de abordar el proceso que garantice el mantenimiento adecuado del del Campus urbanizado, la ejecución de las nuevas urbanizaciones y la transformación e mantenimiento de las redes de servicios. Para abordar todas estas cuestiones, tanto el Concello como la USC se comprometieron en el acto celebrado en el Salón Amarelo del pazo de Raxoi, a asumir una serie de compromisos.

El rector hizo hincapié en la necesidad de ordenar todo lo relacionado con el urbanismo y las infrastesructuras. En este sentido, tanto él como la alcaldesa se comprometeron a llevar a cabo la formalización de la titularidad municipal de las calles y zonas verdes del Campus Vida al Concello de Santiago en los terrenos del Plan Especial 8. Según se recoge en el convenio, y como también avanzó Antonio López, también se realizará "un estudo económico e analizarase o interese dunha posible permuta entre o equipamento utilizado para os estudos de Odontoloxía, propiedade do Concello de Santiago, e os edificios propiedade da USC situados na avenida de Xoán XXIII e nas Casas Reais".

Al respecto, el Concello de Santiago asume "a tramitación dilixente dos expedientes de planeamento urbanístico necesarios para facilitar a execución do Campus da Saúde", mientras que la USC "incorporará nestas previsións o cumprimento das obrigas incluídas no Plan especial 8 do Campus Sur para este ámbito".

Con respecto a la necesidad de vivienda para estudiantes, en el acuerdo se recoge que ambas instituciones coinciden en el objetivo de mantener el carácter presencial de la USC y, por lo tanto, en la necesidad de faciliar los recursos habitacionales para el estudiantado universitario a precios asequibles. Raxoi se comprete a "incluír nos procedementos de adxudicación de inmobles municipais a valoración do destino a vivenda para estudantado universitario, dentro das políticas municipais de dotación de vivenda pública ou protexida".

En el protocolo, que tiene una vigencia formal de cuatro años y para el que se creará una comisión de seguimiento integrado por representantes de ambas instituciones, también se abordan cuestiones como la movilidad o la transferencia de conocimiento. El Concello realizará mejoras en la movilidad de cara a facilitar los desplazamientos de la comunidad univeritaria dentro del ámbito urbano. Tal y como avanzó la alcaldesa, de manera inmediata se implantará "unha ruta ciclable entre os dous campus que facilite o uso do sistema público de préstamo de bicicletas que ten implantado a USC". Además, en el transporte público se incorporará la interconexión entre campus y la estación intermodal y el servicio de bus nocturno.

Por otro lado, la USC elaborará un catálogo de capacidades que puedan revertir en el tejido económico y social compostelano, con el fin de ofrecer servicios de asesoramiento, análisis, formación o prospección que redunden en una mayor competitividad o eficiencia. Asimismo, se han abierto vías colaborativas de cara a promover prácticas formativas y proyectos de aprendizaje y servicio, fomentar la dinamización social y cultural, fomentar la igualdad o la práctica de deportes.