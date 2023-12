El Concello de Santiago ha empezado los trámites para recuperar la parte privada de la Finca do Espiño. Para ello el pleno de la semana pasada sacó adelante la aprobación inicial del cambio del Plan Xeral de Ordenación Urbanística (PXOM) por unanimidad. La modificación, que aún tardará de uno a dos años en materializarse, implica que los algo más de 8.000 metros cuadrados edificables tendrán que pasar a manos públicas para convertirse en zona verde.

Para ello, Raxoi deberá negociar o expropiar la finca a sus propietarios. Aunque todavía no está registrada formalmente, la parcela pertenece a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria) a la que llegaron los inmuebles procedentes tras la quiebra de las cajas de ahorros.

Hasta el crack del ladrillo, la finca do Espiño era propiedad de la promotora Layetana. En 2004 el Concello de Santiago cambió su planeamiento urbanístico para que en la zona se pudiese poner en marcha el proyecto diseñado por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel, premio Pritzker y autor, entre otros edificios, de la torre Agbar de Barcelona. La idea era edificar un centro de apartamentos para la tercera edad con espacios comunes. Pero nunca llegó a materializarse.

Según explican a EL CORREO GALLEGO fuentes de la Sareb, el suelo es un activo “colateral”. Layetana lo tenía como aval bancario para un préstamo que nunca pagó, pero todavía no ha entrado en el balance de la sociedad pública creada para rescatar a las cajas de ahorros. Lo previsible es que en un futuro próximo el suelo pase a ser formalmente propiedad de la Sareb.

Modificación del PXOM

La modificación definitiva del PXOM aún tardará en materializarse. El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, explica que una vez que se publique en el DOG la aprobación inicial se abrirá un plazo de dos meses de exposición pública para que cualquiera pueda presentar alegaciones al documento. La Sareb, indican las fuentes consultadas, no realizará ningún tipo de acción dado que el suelo aún no es legalmente suyo. Después todavía hay que enviar la propuesta a la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta. Tanto la administración autonómica como la local tendrán que recabar numerosos informes, por ejemplo consultar con la Diputación al pasar cerca una vía de su propiedad.

El siguiente paso será la aprobación provisional y aún tendría que ir otra vez a pleno para que el cambio del PXOM se haga efectivo de forma definitiva. “Todo el proceso puede prolongarse durante uno o dos años”, reconoce Lestegás. El edil de Urbanismo confía en que el cambio salga adelante sin problemas. “En el pasado pleno se votó a favor por unanimidad, toda la corporación entiende el interés general de preservar el valor ambiental de la zona”, sostiene. Lestegás explica que el Concello puede modificar el planeamiento para adaptarlo a las necesidades del futuro siempre que se fundamente en el interés general, “como es este caso”.

Propietarios

Los propietarios de la parcela, entienden los servicios jurídicos del Concello de Santiago, no tendrían derecho a una indemnización. La ley estatal del suelo reconoce el derecho a la compensación por modificación del planeamiento, pero siempre que este cambio se acometa antes de que acaben los plazos legalmente establecidos para ejecutar el plan. “En este caso ya acabaron porque el plazo legal de la edificación comenzó el 1 de septiembre de 2014 y por lo tanto ya está agotado”, sostiene el concelleiro.

Pero para que la finca pase a manos públicas Raxoi sí deberá pagar. La nueva ordenación incorpora una parte de la parcela al parque urbano ya existente y otra zona, donde está el Palacete, como equipamientos socioculturales. Para que el Concello pase a ser propietario de la parcela de más de 8.000 metros cuadrados, explica Lestegás, se contemplan tres posibilidades. La Lei do Solo de Galicia determina que o bien se expropia la finca, o bien se realiza un convenio urbanístico, o bien se permuta por otros terrenos municipales. Para la primera posibilidad, el documento que acompaña la modificación inicial del PXOM contiene un estudio económico. En él se cuantifica el valor de la parcela afectada por el cambio de usos en 1.139.880 euros, incluyendo tanto el pago por la finca como el acondicionamiento del terreno.

“Pero la valoración definitiva habrá que hacerla en el procedimiento expropiatorio en caso de que se haga por esa vía. En este momento aún no corresponde hacer esta valoración”, indica Lestegás.

La cifra ha sido ya criticada por el PP de Santiago, que la considera “enormemente baja”. En ese momento tendrán que comenzarse las negociaciones con la Sareb, que en Santiago también posee otro activo valioso, la parcela del antiguo colegio Peleteiro en la que quiere edificar viviendas, un gran centro comercial y 40 apartamentos turísticos.