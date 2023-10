Oculto en una finca de más de 18.000 metros cuadrados, hoy convertida en parque público, el Palacete do Espiño de Santiago sigue siendo una ruina pese a los intentos de devolverle vida. El último, impulsado durante el anterior mandato de Sánchez Bugallo, fracasó a principios de este año cuando la empresa Bauen agotó el crédito disponible para la rehabilitación y dejó sin terminar las obras. La constructora madrileña entró en concurso de acreedores el pasado 30 de septiembre y su quiebra ha arrastrado a varias empresas compostelanas que habían prestado sus servicios en los trabajos de reconstrucción. Hoy se resignan a no poder cobrar las facturas pendientes, que en algunos casos superan los 12.000 euros.

Una deuda de casi 14 millones de euros

Bauen adeuda casi 14 millones de euros a más de 700 firmas de toda España. “Prácticamente va a ser imposible, los de abajo nunca recuperamos el dinero”, explica Marcos Rodríguez Raíndo, delegado de Excavaciones Rodríguez Raíndo. Fue una de las compañías compostelanas que mandaron sus máquinas a las obras de reconstrucción de un palacete, llamado a acoger usos institucionales, como reuniones o conferencias organizadas tanto por el Concello como por otras administraciones o la sociedad compostelana.

Raxoi adjudicó a la constructora madrileña en julio de 2021 las obras por 1,4 millones de euros. Pero no fueron suficientes porque los muros del único pazo gallego con sello modernista estaban en peor estado de lo que se pensaba. En enero se pararon las obras y el pasado mes de julio, informa el actual Ejecutivo local, se le incoa a la empresa expediente de resolución del contrato, que quedó finalmente liquidado el 20 de septiembre pasado.

Cinco empresas de Santiago afectadas

La semana pasada, cinco empresas, tres de ellas de Santiago, veían esfumarse su última esperanza para poder cobrar por los trabajos realizados. A Excavaciones Rodríguez Raíndo le deben 6.300 euros, a la empresa de andamios Míguez Cutrín 12.157 y Contenedores Puente Mantible tiene pagos pendientes por valor de 6.909 euros. “Lo pasamos un poco apurados”, indica Yolanda Vázquez, administradora de la última compañía, quien precisa que para una pequeña empresa estos impagos pueden comprometer su futuro. Por este motivo decidieron pedir al Ayuntamiento que se hiciese cargo de las facturas que Bauen no había abonado. Pero su demanda no fue estimada. El Concello les contestó que la Ley de Contratos públicos “establece expresamente que únicamente el contratista responde ante los subcontratistas, excluyendo la posibilidad de que éstos puedan reclamarle directamente a la Administración”.

“La obligación del Ayuntamiento, aún cuando dice que tiene que pagar Bauen, es ejecutar una labor de control y vigilar que el contratista principal tenga los pagos al día a medida que se vayan ejecutando las obras”, indica Manuel Ferreiro, abogado de Míguez Cutrín. Pero el Concello, en la resolución remitida a la compañía de andamios, asegura que como el porcentaje subcontratado por Bauen fue inferior al 10% y la obra no llegaba a los 30 millones, no existía legalmente esa exigencia de control. Manuel Míguez se consuela pensando que “nos pudo coger el impago con mucho más dinero, porque estábamos empezando la obra”. Su abogado cree que va a ser muy difícil recuperar los más de 12.000 euros. “Los concursos, cuando llega algo a los acreedores, suele ser a poquísimos”, se lamenta. “Vamos a tener que trabajar muchos meses para poder pagar sólo los gastos que hemos tenido en la obra del Palacete”, indica Marcos Rodríguez Raíndo. “Ya no digo para cobrar por nuestro trabajo, sino sólo por el gasóleo, material a la cantera, ruedas...”, explica.