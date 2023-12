A Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPAP) do Colexio M. Peleteiro – Dolores Ramos levou a cabo un ano máis a campaña de Nadal, neste caso en beneficio do Banco de Alimentos de Santiago. Na semana do 11 ao 15 de decembro os alumnos do colexio e as súas familias reuniron 1.710 quilos e, a maiores, fíxose unha doazón económica de 545 euros.

A ANPAP do Colexio Manuel Peleteiro – Dolores Ramos destaca o compromiso dos alumnos, que colaboraron en todo momento de xeito exemplar co desenvolvemento da campaña de recollida de alimentos. Na mañá onte, informan nunha nota de prensa, foron entregados ó Banco de Alimentos de Santiago nun acto no Colexio Manuel Peleteiro ao que acudiu o director da entidade, José Pita, alumnos, profesores, a dirección do centro e representantes da ANPAP. Dende a asociación de nais e pais destácase “a traxectoria exemplar das familias e dos alumnos do Colexio M. Peleteiro en cada chamamento á solidariedade que se ven facendo ano tras ano, así como o compromiso da comunidade educativa e da dirección do centro”.