Leilía deixa os escenarios e os estudos de gravación logo de 34 anos e faino ofrecendo o seu derradeiro concerto na capital de Galicia, este sábado 13 ás 20.30 h no Auditorio de Galicia. Este foi o motivo da recepción ofrecida pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, na mañá deste xoves en Raxoi a Ana, Rosario, Montse, Felisa, Patricia e Mercedes que, como non podía ser doutro xeito encheron de música de pandeiretas o salón amarelo do Consistorio.

Sanmartín destacou en rolda de prensa a "ligazón de Leilía con Santiago" e recoñeceulles o feito de "dar dignidade ao que facían as mulleres nas festas, nos labores..." ademais da importancia do labor de recolleita da formación e da súa influencia en formacións como Tanxugueiras ou Fillas de Cassandra.

E aínda que a alcaldesa preferiu falar do "derradeiro concerto da xira Anque me vou, non me vou pero do último concerto de Leilía", Felisa Segade insistou en que se trata do "derradeiro concerto". "Pechamos o círculo que iniciamos hai máis de 30 anos, é unha decisión consensuada e tomada hai tempo".

Felisa Segade explicou que un dos motivos da despedida é que "non nos gusta facer as cousas a correr", e no mundo das RR.SS a dinámica de Leilía non cadra, "decidimos todo entre as seis", unha dinamica que require de temo, explicaba a pandeireteira.

Pola súa parte,Ana Rodríguez, visiblemente emocionada, agradecía o arroupamento do público e lamentaba que pola época non puidese facerse un concerto ao aire libre e houbese que limitar o público as mil persoas que o sábado encherán o Auditorio, e que en pouco máis de 3 horas esgotaron as localidades.

"Fixemos un traballo necesario para o país, de reivindicación e significación", afirma Rodriguez en referencia ao traballo de Leilía recolleitando as coplas que compoñían e cantaban as mulleres galegas. "O noso labor está feito", concluía en referencia ao traballo de formacións coma Mondra ou Caamaño e Ameixeiras, entre outros, "que seguen a crear as súas coplas con temas de hoxe".

O sábado, o Auditorio acollerá unha exposición, da que Leilía non quixo desvelar o contido, como tampouco quixo adiantar ningunha das sorpresas que aconteceran durante o concerto. Pero Leilía si fixo un anuncio, o de convocar aos asistentes ao concerto a que acudan cunha pandeireta, que será a protagonista da foto final.