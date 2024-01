El grupo Leilía anunció a finales del pasado mes de noviembre el adiós a los escenarios con un nuevo disco y una gira de despedida, con la que recorrerá las cuatro provincias gallegas, conscientes de que el grupo “muere como entidad que se sube a los escenarios”, pero que pervive “al formar parte de la identidad cultural de un país”.

Felisa, Montse, Mercedes, Patricia, Ana y Rosario ofrecerán un concierto de esta gira el próximo sábado, 13 de enero, en el Auditorio de Galicia, a partir de las 20.30 horas. “Cuando empezamos, ni nosotras dábamos un duro por nosotras mismas. Eran tiempos difíciles para la música tradicional y para la música gallega. Estamos orgullosísimas de adonde hemos llegado”, comentó Rosario en el día en que su grupo anunció que la gira de despedida llevaría por nombre Aunque me vou non me vou.

Leilía arrancó su andadura musical en 1989 y, pese a lo complicado del momento, decidieron poner en valor la música tradicional, así como la vestimenta asociada a ella; unos estilismos que la sociedad relacionaba con el mundo del folclore.