A Praza de Abastos de Santiago presentou este xoves a súa campaña de Entroido baixo o lema Vive o Entroido en Galego. Ao acto asistiu Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística; e Marta Rey, xerente da Praza. Ademais, a presenza de Xenerais do Ulla encheron de cores a presentación.

Nesta campaña a Praza volve unirse con Política Lingüística para "defender o uso do galego e promocionar a utilización correcta dos diferentes termos ao redor dos produtos típicos do Entroido", indicou Valentín García.

Durante o acto tamén se mostrou unha peza audiovisual para as redes sociais do Mercado coa intención de achegarlles ao público máis novo os alimentos típicos destas datas. O video ten coma protagonista ao cómico galego Pepo Nieto no marco dunha visita a Praza da capital galega.

No marco da campaña para celebrar o Entroido no Mercado compostelán tamén se organizarán varios sorteos.