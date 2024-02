Caldo de gloria, ofrenda floral, moita música e máis poesía para celebrar o Día de Rosalía na capital galega

Un ano máis Santiago únese aos actos conmemorativos do nacemento de Rosalía de Castro, o 23 de febreiro de 1837. Xunto coa Fundación Rosalía, a Xunta, a asociación Raigame, o Concello participa ás 11 horas deste venres na ofrenda floral que vai ter lugar na praza de Vigo, pois foi nas súas proximidades onde hai 187 anos naceu a poeta máis importante da literatura galega.

Neste primeiro evento poñerán a música a formación Carapaus e colabora alumnado dos colexios Quiroga Palacios e Cluny mediante a lectura de poemas. Ademais, este ano, contarase coa presenza de centros galegos no exterior, concretamente sumaranse os de Donostia, Castelló, Burgos, Alacante e Valencia.

Como tamén é tradicional, os eventos pasarán de seguido ao Hostal dos Reis Católicos, onde Rosalía de Castro era bautizada o 24 de febreiro de 1837. Neste acto institucional, no que se contará coa presenza de membros da Corporación local, leranse novamente poemas da homenaxeada e gozarase coa música de dous alumnos da Escola municipal (Estela Pereira e Lucas Lugo), novamente Carapaus e Faia.

O terceiro dos actos centrais da xornada será o Caldo de Gloria, que se servirá en 13 colexios da cidade e en 30 establecementos de restauración, grazas á adhesión a homenaxe da Asociación Hostelería Compostela e hostalaria.gal. Para este evento, a organización reparteu por toda Galicia 80.000 manteis conmemorativos.

Festival Rosalía en Mazarelos

Os días 23 e 24 desenvolverase, con epicentro na praza de Mazarelos, o festival Rosalía, organizado pola Deputación da Coruña e o Concello de Santiago, que baixo o lema ‘Un grande atrevemento’ conxugará poesía, escena, música, artesanía e narración oral a través dunha quincena de actividades.

Dende as 17 horas do venres poderase visitar o mercado de produtos ‘con marca Rosalía’ e a partir das 17.30h. a música e a poesía circularán da man con ‘Somos ríos, somos fontes, somos regatos pequenos’, Dúo Vaguedades e o proxecto da Deputación da Coruña para conmemorar a autora do Día das Letras, Luísa Villalta. Trátase de ‘Indóciles’ coa narradora Vero Rilo e a música Mónica de Nut.

Dende as 11 horas do día 24 xa haberá actividade en Mazarelos, xunto ao mercado artesán haberá tamén obradoiros. A música comezará ás 12 con Opera’s Break e ás 16.30 horas poderemos acompañar a Os Quinquillas no ‘pasarrúas rosaliano’. Ás 20h. será o recital ‘O atrevemento da voz nos versos’, organizado polo editor Antón Lopo, e pechará os actos o concerto de Loita Armada ás 21.15h.