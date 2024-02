Los policías que detuvieron a los acusados de matar a Gregory apuntan a una venganza por un cruce de amenazas y una pelea previa con otros dominicanos

Testigos clave han arrojado este jueves detalles sustanciosos para el juicio por el asesinato de Gregory Furcal la madrugada del 2 de enero de 2023 en la puerta de la discoteca La Grandota, en la calle Santiago de Chile, en Santiago. En concreto declaró el portero de este establecimiento de ocio nocturno, así como los agentes que tuvieron el primer contacto y procedieron a la detención de los hermanos Michael y Víctor (La Bibi) Delgado Olguín. También fueron interrogadas las parejas de los principales sospechosos y algunos amigos con los que habrían estado aquella noche.

El portero del pub desmontó con total rotundidad uno de los principales argumentos de la defensa, que los hermanos Delgado acudieron a la puerta de La Grandota únicamente al filo de las 06.40 horas para recoger a sus mujeres. Por el contrario, este hombre declaró que tanto Michael como La Bibi llegaron a la entrada de la discoteca entre la una y media y las dos de la madrugada y permanecieron en el exterior toda la noche, hasta el cierre, en torno a las siete de la mañana, cuando se produjo el apuñalamiento de Gregory. El empleado del establecimiento confirmó que los hermanos tenían prohibida la entrada al local, pero aun así él tenía buena relación con ambos, sobre todo con La Bibi.

De hecho, el hombre relató que aquella noche estuvo bastante tiempo hablando con La Bibi en la puerta del establecimiento. "Verónica, su pareja, salía de vez en cuando, charlaban un poco, se besaban, fumaban y luego ella volvía a entrar", manifestó el testigo, antes de cifrar en "tres o cuatro" las veces que la mujer salió a junto su marido. En cuando a Michel, señaló que permaneció "a cuatro o cinco metros, charlando con unos amigos", también toda la noche.

El portero también relató cómo se inició supuestamente la agresión. "Gregory le dijo a La Bibi: ¿qué pasa? ¿qué problema tienes? y empezaron a discutir. Luego vi cómo La Bibi sacaba una navaja de la zona de la cintura y apuñaló a Gregory. Michael lo cogió por atrás y lo tiró hacia el suelo", relató el empleado del pub, antes de comentar que él no observó nada más hasta "un minuto después", puesto que entró en la discoteca para pedir ayuda. "Cuando salí ya estaba Gregory en el suelo lleno de sangre y pude ver cómo Michael y La Bibi se marchaban de la mano con sus parejas", declaró el testigo, que apuntó que él taponó durante "media hora, hasta que llegó la ambulancia", la herida de arma blanca que la víctima tenía en el muslo de una de las piernas. Este testigo también aseguró que en ningún momento vio a Víctor Manuel Roa con un arma en la mano, y se refirió a él como la persona que trató de separar a los implicados en la pelea.

La versión del vigilante contradice la que ofrecieron este jueves en la sección sexta de la Audicencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, las parejas de los detenidos y sus amigos. Con unas respuestas en las que se podía apreciar cierta guionización, ambas mujeres declararon prácticamente lo mismo. Verónica, la pareja de La Bibi, negó por su parte la existencia del episodio de violencia machista que habría sufrido en octubre de 2022 en el interior de La Grandota por parte de su marido y al que se han referido varios testigos durante el juicio. La versión de Verónica y Joseline, pareja de Michael, de lo que ocurrió en el transcurso de aquella madrugada fue prácticamente igual. Hasta coincidieron en que sus maridos llevaban siempre la navaja al trabajo "para pelar la fruta que podían encontrar en el suelo y comérsela". Ambos trabajaban en el monte, "cortando árboles".

Por su parte, los amigos de los hermanos manifestaron, frente a la versión de los testigos que los sitúan en el exterior de La Grandota, que compartieron fiesta con ellos en el pub Trópical y luego en la Sala Moon, con una breve parada intermedia en La Grandota donde "La Bibi bajó del coche y dio un beso a su mujer". También aseguraron que ambos acusados se habían drogrado y consumido mucho alcohol aquella noche.

Por otro lado, en la sesión de este jueves fue clave la declaración de siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el operativo de detención y en las investigaciones de los primeros momentos tras el suceso. Cabe destacar el testimonio de los efectivos que dieron pistas sobre lo que pudo haber sido el móvil de la agresión. "Cuando llegamos al domicilio abrió la puerta Verónica, ellos no querían salir en un primer momento, pero al final sale Michael, que reconoce que participó en la agresión y dice que está herido y que necesita asistencia sanitaria. Víctor no quiere salir, pero estando en el interior de su vivienda tambén reconoce haber sido el autor del apuñalamiento a Gregory", manifestó uno de los agentes. Sobre el móvil, otro policía apuntó que cuando La Bibi accedió finalmente a salir de la vivienda, tras convenverle su madre y su pareja, estaba "en un estado eufórico y nos recriminaba que en otra ocasión habían tenido problemas con los dominicanos y que no se había actuado (por parte de la Policía) con rapidez". Otro policía hizo referencia a un episodio anterior de cruce de amenazas en las redes sociales entre los acusados y otras personas de origen dominicano, aunque admitió que en esos mensajes no había participado Gregory Furcal.

Finalmente, cabe destacar que ninguno de los testigos que participaron en las cuatro primeras jornadas del juicio, incluidas las parejas de Michael y La Bibi Delgado Olguín, declaró haber visto a Víctor Manuel Roa con un arma blanca en la mano durante el suceso. La mayoría de los que fueron preguntados sobre su papel en la pelea se limitaron a señalar que trató de ayudar a Gregory Furcal separando a los participantes en la riña. Como consecuencia, también resultó herido, al recibir un navajazo en la mano. Por tanto, el testimonio de los testigos desmiente la versión de los acusados, que indicaron que Roa salió de La Grandota con un cuchillo y que fue él quien apuñaló a Michael en el costado.