Asesinato en Santiago: uno de los acusados de matar a Gregory pide perdón mientras que el otro incide en su inocencia

"Quisiera pedir perdón a su mujer, a su hijo y a su familia. Pasó algo que no tenía que haber pasado. En ningún momento quisimos darle muerte. Y quisiera pedirle también perdón a España por lo que sucedió". Son las palabras que Víctor (La Bibi) Delgado Olguín pronunció en la última sesión del juicio por el crimen de Gregory Furcal, ocurrido el 2 de enero de 2023 en la puerta de la discoteca La Grandota, en la calle Santiago de Chile, en Santiago. Esta declaración ante el tribunal del jurado provocó el llanto de la viuda de la víctima, que tuvo que abandonar la sala al escuchar al procesado su alegato final. Su hermano y también acusado, Michael Delgado Olguín, se limitó a incidir, por su parte, en su inocencia. "Yo soy inocente. Lo que pasó, pasó; pero yo soy inocente", manifestó Michael. Mientras que Víctor Manuel Roa, sentado también en el banquillo de los acusados, se limitó a afirmar que los hermanos Delgado Olguín "son dos asesinos y deben pagar por lo que hicieron, porque lo tenían todo planeado".

Con estas declaraciones se daba ayer por finalizado el juicio celebrado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que acogió una última parte de la revisión documental y la fase de conclusiones. En su informe, el Ministerio Fiscal ratificó la petición de pena de 25 años de prisión para Víctor y Michael Delgado Olguín por el asesinato de Gregory Furcal. Eso sí, consideró retirar la petición de pena de 5 años de cárcel a mayores para Michael Olguín por las lesiones que sufrió durante la agresión Víctor Manuel Roa. Tras la fase de prueba, la fiscal ha decidido mantener esa acusación solo para Víctor (La Bibi) Delgado Olguín, cuya petición de pena total asciende a 30 años de cárcel. Justificó esta decisión en base a que en el juicio quedó "probado" que fue este último quien asestó la puñalada en la mano a Víctor Manuel Roa cuando trataba de ayudar a su amigo Gregory en medio de la agresión. El abogado de Roa, por su parte, mantiene su petición de pena para los dos por estos hechos.

La fiscal también defendió la inocencia de Roa. "No hay nada en su contra. Ningún testigo ha dicho verle apuñalando a Michael Delgado, ni siquiera cogiendo un arma", indicó. La representante del Ministerio Público le ha dado reverelevanciancipalmente a los testimonios de tres testigos, entre los que destacó el del portero del pub La Grandota, en cuya puerta se desencadenaron los hechos, para argumentar su acusación contra los hermanos Delgado Olguín. La fiscal planteó que la posibilidad de una venganza tomó fuerza durante el juicio como móvil del asesinato y dijo que el crimen puede estar "conectado" con la paliza que un grupo de dominicanos le propinó a La Bibi en octubre de 2022 después de que este maltratase físicamente a su pareja públicamente. Asimismo, también subrayó que tanto testigos imparciales, como el vecino que vio los hechos desde la ventana de su casa, como la propia autopsia revelaron que Gregory no tuvo capacidad de defensa durante la agresión. Aunque reconoció que muy probablemente no conociesen a la víctima, la fiscal sostuvo que los acusados "salieron a buscar a los dominicanos y Gregory se cruzó con ellos".

Por su parte, la acusación particular se basó en el testimonio y los informes de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en el caso a la hora de emitir su informe final. El letrado compostelano Alberto Torreiro, que representa a la mujer y el hijo de la víctima", recordó que Michael Delgado "prácticamente confesó los hechos cuando los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía llegaron al domicilio de la calle República Arxentina". Y también se refirió al momento en que La Bibi admite haber participado en la agresión desde el interior de la vivienda. El letrado mantuvo la petición de pena por asesinato para los acusados, e insistió en que aquella madrugada "los dos hermanos salieron a cazar dominicanos" a raíz del incidente sucedido en octubre de 2022. "Tras acuchillar a Gregory salieron corriendo para su casa y es la policía la que dice que al entablar conversación con ellos no tienen dificultad alguna para responder", señaló el abogado de la acusación, para tratar de desmontar el argumento de que ambos se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

La fase de conclusiones la completó la defensa de los hermanos Delgado Olguín. El letrado Manuel Ferreiro sostiene los argumentos de su alegato inicial. Así, se dirigió al jurado para solicitarle que juzguen solo en base a lo que se puede ver en el vídeo de la agresión que se mostró en el juicio y al informe de la autopsia, restando veracidad a los testimonios de los testigos que declararon ante el tribunal. La defensa sostiene que La Bibi es el único que apuñaló a Gregory Furcal; y además apuntó que solo le propinó cinco cuchilladas, "las que se ven en el vídeo", a la víctima, de las que "solo 3 se clavaron en el cuerpo", como recoge la autopsia. "Solo está probado de lo que hay prueba", maifestó el abogado de la defensa, antes de pedir al jurado que estudie con detenimiento el vídeo de la agresión para determinar el grado de culpa de cada uno de los acusados, así como los detalles del comportamiento de cada una de las personas que se visualizan en las imágenes.