Vecinos lamentan el deterioro de la vaguada de Vite: una fuente sin agua y una rampa con grietas

O CORREO DO TEU BARRIO

Darlle voz á cidadanía de Santiago de Compostela, difundir as súas preocupacións e os problemas máis urxentes dos barrios nos que residen. Esta é a finalidade coa que EL CORREO GALLEGO crea unha nova sección no diario: O CORREO DO TEU BARRIO. Con esta iniciativa, non só pretendemos recoller as contrariedades ás que se enfrontan no seu día a día quen os habitan, senón tamén amosar o patrimonio material e inmaterial que atesoura cada barrio e potenciar a interacción cos nosos lectores para que este novo espazo evolucione como unha sorte de caixa do lector. As primeiras entregas versan sobre os barrios de Pastoriza, Sar e San Pedro.

Podes enviarnos as túas propostas a web@elcorreogallego.es