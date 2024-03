Se pone a la venta uno de los edificios más próximos a la Catedral de Santiago: casi 2.000m² a un precio solo apto para millonarios

La Casco Histórico de Santiago de Compostela empieza a ser terreno conquistado. Los vecinos 'de toda la vida' y sus comercios locales están dejando completamente desierta la zona en favor de peregrinos y adineradas franquicias que sí pueden asumir el elevado coste de los alquileres de la zona.

Por desgracia, el atractivo turístico de la ciudad ya no únicamente conlleva aglomeraciones en la Rúa do Franco y atascos a horas puntas en Porta Faxeira. Ahora, también nos visita, aunque esta vez para quedarse, una inversión extranjera de países con mayor poder adquisitivo con los que el ciudadano gallego medio no puede competir.

Por ello, es común ver cada vez más comercios en liquidación, bajos vacíos y, ahora también, edificios de relevancia histórica con el cartel de "SE VENDE". El último lo podemos encontrar en el portal tucasa.com con un precio de 5.000.000 de euros a dos minutos caminando de la Catedral de Santiago.

Edificio en venta a dos minutos de la Catedral

Edificio en venta / TUCASA.COM

El edifició en cuestión se encuentra en la Rúa do Vilar y consta de un total de 1982m². Se trata de una auténtica joya arquitectónica a dos minutos de la Catedral de Santiago de Compostela.

Los propietarios, en el propio anuncio, comparten que se trata de un inmueble perfecto para alojar una residencia de mayores, de estudiantes o incluso un museo o espacio cultura. Además, se encuentra en una zona perfecta si lo que se busca es acoger una función comercial, pues ocupa zonas muy transitadas y está cercano a plazas tan representativas como la plaza de Fonseca, la plaza de la Quintana, plaza de Platerías o la plaza del Obradoiro.

El edificio es de estilo plateresco y renacentista, del siglo XVI, y que fue convenientemente reformado en entre los años 2010 y 2015, por lo se encuentra en un perfecto estado de conservación.

Centrándonos ya en su interior, cuenta con un gran hall en la entrada y un patio. Luego, subiendo las escaleras de piedra y disfrutando de una preciosa vidriera, llegaremos a la entreplanta, que cuenta con tres estancias destinadas a oficinas. La primera planta está destinada a viviendas y la segunda está también dedicada a un uso laboral. Además, también dispone de tres bajos.