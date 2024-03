Las cinco noticias más importantes de la semana para Santiago

Del informe del Consello de Contas sobre la compra de mascarillas en Santiago hasta los tesoros que llegan a la capital de Galicia desde Tierra Santa pasando por el malestar de profesionales y vecinos por el control de acceso de vehículos a la zona vieja, estas son las cinco noticias más importantes para los compostelanos de esta semana que termina.

Así se fraguó la compra de mascarillas en Santiago que cuestiona el Consello de Contas

Coincidiendo con el caso Koldo o las informaciones sobre la investigación abierta pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Consello de Contas publicó esta semana un informe que fiscaliza la actuación de los ayuntamientos gallegos. El documento resalta que el Concello de Santiago realizó 85 contratos sin que constase la justificación de emergencia. Son más de la mitad de los 161 detectados en todas las administraciones locales de Galicia. El informe del órgano fiscalizador pone el foco en dos contratos para adquirir un total de 14.000 mascarillas. En estos casos la actividad de la empresa suministradora no tenía nada que ver con la venta de material sanitario.

Malestar de profesionales y vecinos por el control de acceso de vehículos a la zona vieja

Las restricciones para poder acceder con vehículo al interior de la zona monumental de Santiago fuera del horario de carga y descarga, fijado entre las 07.00 y las 10.30 horas de la mañana, están provocando malestar, no solo entre los vecinos del casco histórico, sino entre aquellos profesionales que deben prestar sus servicios en algunos de los inmuebles del barrio o, como es el caso de los taxistas, trasladar a viajeros por dicho recinto.

Parque comarcal de bombeiros: as claves dun conflito que divisa a solución

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e o edil de Mobilidade, Xan Duro, recibiron na mañá do mércores os alcaldes da comarca para comunicárenlles o contido da xuntanza mantida este martes coa Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña para comezar a traballar na redacción do convenio de colaboración a partir do que crear o parque comarcal de bombeiros. “Despois de meses de traballo, avanzamos de maneira considerable para que o parque comarcal de bombeiros sexa unha realidade despois de moitos anos de espera”, comentou a alcaldesa, amosando o optimismo das corporacións neste sentido.

Sanmartín destacou a achega dun millón de euros, da Xunta de Galicia e da Deputación, para a realización das obras, así coma outro tanto diñeiro investido dende o Consorcio provincial de bombeiros para contratación de persoal.

Cuatro años del día en que las calles de Santiago se quedaron vacías

El pasado jueves se cumplieron cuatro años desde que el Gobierno español declaró el estado de alarma en todo el país mediante el Real Decreto 463/2020, como respuesta a la emergencia sanitaria causada por la propagación del Covid-19. Las imágenes de las calles vacías, sin el bullicio de los peregrinos, turistas y residentes, aún permanecen frescas en la memoria colectiva de los compostelanos. Los primeros días del confinamiento, que coincidieron con el inicio de la primavera, mostraron una ciudad fantasmagórica que parecía haber sido abandonada. Las tiendas, con la excepción de los establecimientos de alimentación, permanecían cerradas, creando una atmósfera surrealista que contrastaba con la habitual energía de la ciudad. ¿Recuerdas estas imágenes?

Máxima seguridad: así llegan a Santiago los tesoros reales del Museo de Tierra Santa

Santiago exhibirá desde la próxima semana un tesoro artístico nunca visto antes en España cuyas obras han desatado un despliegue de máxima seguridad a su llegada ayer a la Cidade da Cultura. Entre numerosos guardias de seguridad, personal técnico y expertos en patrimonio, han desembarcado en Compostela los cuidados embalajes que contienen los tesoros reales del Museo de Tierra Santa ("Tesouros reais, obras mestras do Museo de Terra Santa") que centran esta ambiciosa muestra que tendrá por sede el Museo Centro Gaiás y contará con unas condiciones de seguridad "especiales".