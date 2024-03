O nuncio do Papa e o custodio de Terra Santa viaxan a Santiago para a estrea da mostra ‘Tesouros reais’

A inauguración da exposición Tesouros reais. Obras mestras do Terra Sancta Museum contará este xoves no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura coa presenza do nuncio do Papa en España, Bernardito Auza, e o custodio de Terra Santa, Francesco Patton, o máximo responsable da institución gardiá desde hai 800 anos dos Santos Lugares en Xerusalén. A mostra, que abrirá ao público a partir do venres, está provocando grande expectación, ao ser Santiago unha das únicas catro sedes nas que se poderá contemplar antes de volver á súa cidade de orixe.

“Será a primeira vez que se poida ver en España un dos grandes tesouros históricos e artísticos do mundo e temos a honra de que sexa en Galicia, grazas á importancia de Santiago no cristianismo”, destacou o conselleiro de Cultura en funcións, Román Rodríguez, durante unha visita á montaxe da exposición, onde avanzou a presenza do nuncio e do custodio de Terra Santa. O evento contará tamén co arcebispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto e o arcebispo de Mérida-Badaxoz, José Rodríguez Carballo, entre outras autoridades eclesiásticas.

Obxectos únicos

Na mostra poderanse contemplar relevos, altares, baldaquinos, cruces, báculos e outros obxectos dun valor artístico incalculable elaborados en ouro, prata e pedras preciosas. Segundo explica consellería de Cultura, trátase de suntuosos agasallos das máis poderosas casas reais católicas europeas á Terra Santa ao longo de medio milenio.

“Teremos a fortuna de poder contemplar obras elaboradas polos artesáns e artistas máis virtuosos da época”, engadiu Román Rodríguez, quen destacou o extraordinario traballo dun equipo técnico encabezado polos profesionais da Cidade da Cultura, pero que contou co asesoramento e a colaboración de expertos de Portugal, Francia e Xerusalén.

Doazóns das coroas europeas

Durante séculos, as casas reais europeas doaron pezas de arte sacra á Basílica do Santo Sepulcro, lugar de profunda simboloxía espiritual e importante centro de proxección da devoción e do poder dos reis e príncipes católicos. Tendo como eixo central estas doazóns, o percorrido expositivo viaxa pola historia das coroas de España, Portugal, Francia, o Sacro Imperio Romano-Xermánico e o Reino de Nápoles e Dúas Sicilias, que fixeron chegar a Xerusalén excepcionais conxuntos artísticos de ourivería, téxtiles, tapices, xoias ou mobiliario, para seren utilizados no culto e na ornamentación da Basílica do Santo Sepulcro, e noutras igrexas deste territorio.

A mostra complétase con pezas das coleccións do Museu Calouste Gulbenkian, do Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa, da Biblioteca Nacional de Portugal ou da Colección BBVA, entre outras. Destacan tamén obras procedentes de institucións galegas como o Museo das Peregrinacións e o Museo da Catedral de Santiago, o Museo de Terra Santa do Convento de San Francisco de Compostela, o Museo Massó, o Museo Catedralicio e Diocesano de Mondoñedo; ou pezas senlleiras raramente vistas, pertencentes ás ordes de clausura de Santa Clara en Santiago de Compostela e das Madres Capuchinas de Oleiros.