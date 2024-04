Vecinos de Santiago se unen para mejorar la planificación del entorno del CHUS: ¿Qué es lo que proponen?

Las asociaciones de vecinos de Santiago reclaman una solución para la falta de aparcamiento en el entorno del CHUS. A juicio de estos colectivos la manera de abordar este problema pasa por una mayor coordinación entre administraciones que facilite una mejor ordenación de este espacio.

Tras una reunión celebrada el pasado lunes en el CSC O Ensanche, las asociaciones de A Xuntanza, Río Sarela de San Lourenzo, Casco Histórico–San Martiño Pinario, Conxo Aberto, Escultor Asorey, Sta. Cristina de Fecha, Raigame, Álvaro Cunqueiro, Sandra Prego, Santa Marta y Cidade Histórica Fonseca reclamaron que el Concello “proceda á ordenación” de todo este área y que se establezca una mesa de negociación entre el Sergas y Raxoi para “acadar un bo acordo para os usuarios do CHUS e para a cidade de Santiago”.

Ademas, los colectivos vecinales indicaron “a necesidade de reforzar a puntualidade e as frecuencias dos servizos de autobuses urbanos, así como a urxencia de adoptar solucións provisionais de aparcadoiro” mientras dure la construcción del nuevo estacionamento.

Aumento de servicios y usuarios

En el encuentro, los vecinos constataron que desde la construcción del complejo, los servicios allí prestados se fueron incrementando con la instalación del PAC, el IDIS y el Aulario de la Facultade de Medicina, y lo seguirán haciendo con la ampliación del hospital y el Centro de Protonterapia de Galicia.

Además, se amplió el el área geográfica que sirve al hospital, incrementándose el número de vehículos que diariamente acceden a la zona, lo que no llevó aparejado “un incremento da superficie de servizo do recinto nin do espazo de aparcadoiro”. Por ello, creen que es el momento de actuar y encontrar una solución que satisfaga tanto a los usuarios del hospital como a los residentes de su entorno.

Facilitar el trabajo organizativo de las fiestas

Por otro lado, las asociaciones también analizaron los problemas logísticos, técnicos y de seguridad que surgen en la organizaciones de las fiestas. Ante ello, piden la elaboración de un documento en el que se recojan estos problemas, que afectan a las cacharelas de San Xoán, los Magostos o el Carnaval. Indican que es “fundamental” redactar una propuesta de soluciones estandarizadas que “simplifiquen, na medida do posible, o traballo organizativo” de las comisiones de las fiestas.

Una vez concluidos estos trabajos, acordaron solicitar una reunión con el equipo de gobierno y los técnicos del Concello para analizarla propuesta y adoptar los acuerdos en los que se concreten las ayudas y el soporte técnico a facilitar por parte del consistorio.

También se puso de manifiesto en el encuentro a necesidad de elevar la cuantía de las ayudas anuales y de modificar el espacio temporal de las actividades cubiertas por estas aportaciones municipales, porque tal como están configuradas en este momento “non dan cobertura aos eventos celebrados no último trimestre do ano”.