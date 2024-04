El dj de Santiago que pone techno al folk, Kike Varela, anuncia remix de Lontreira

Kike Varela, dj de Santiago afincado en Porto do Son, no para. Acaba de anunciar que el próximo 12 de abril se pone a la venta su remix oficial de 'Campo da festa' , una canción del trío Lontreira (con Rotce de productor), una banda de la escena gallega que ofrece pop electrónico y que ha encontrado en ese festivo corte de alma techno uno de los éxitos de su actual repertorio.

Kike Varela (7 de mayo de 1996, Santiago) ya fue noticia hace unas semanas al revelarse que forma parte del apartado de música electrónica del festival O Son do Camiño 2024, que se celebrará en Santiago (recinto abierto de Monte do Gozo) durante los días jueves 30 de mayo, viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio, con cabezas de cartel como Green Day, J Balvin, Pet Shop Boys, Myke Towers, 32 Seconds to Mars y Melendi, que juntos suman más de 62 millones de personas suscritas a sus canales de Youtube.

Un dj de a Rocha

Natural de A Rocha, Kike Varela lleva una década centrado en el techno, y gana eco en el último año tras difundir el vídeo de un remix de la 'Muiñeira de Chantada (con Gloria Cespón y Puga)', un clip que supera en diez meses online las 115.000 visualizaciones, lo que le ha hecho popular entre el público veinteañero y quinceañero al que le gusta escuchar y bailar la música tradicional gallega con toques de electrónica, cóctel sonoro que ya funciona igual en un pub de Santiago, que en discotecas de media Galicia o en las campos da festa de las fiestas patronales.

Esa fórmula vive un pequeño bum en Galicia tras el éxito de Tanxugueiras después de pasar por el concurso televisivo Benidorm Fest 202 con 'Terra', una canción donde el trío formado por las pandeireteiras y cantantes Olaia Maneiro Argibay, Sabela Maneiro Argibay y Aida Tarrío Torrado, volaban apoyadas por la labor de Iago Pico como productor, sin parar de crecer desde entonces con composiciones nuevas, como 'Aire' o su último disco largo 'Diluvio' y colaboraciones en temas a medias con Rayden o Juancho Marqués.

También sintoniza algo con esa tendencia, el dúo compostelano Boyanka Kostova, que propone como nuevo single Foliada no Inferno, corte que sonará en su concierto de la sala Capitol el sábado 20 de abril, cita ya con entradas a la venta a 16,50 euros.