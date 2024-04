La CIG reclama a Raxoi que utilice el “despilfarro” de 1,8 millones en horas extras del personal para crear plazas fijas

La CIG reclamó este jueves al Concello de Santiago que destine el gasto en horas extras del personal municipal a la creación de las plazas fijas. Según los datos desvelados por el sindicato, en 2023 se destinaron 1.768.325,45 euros a compensar a los trabajadores por este concepto, lo que considera un “despilfarro” con el que “poderían crearse 35 ou 40” puestos permanentes.

Sin embargo, el gobierno local replica que es "imposible" destinar la cuantía de las gratificaciones a realizar más contrataciones. Raxoi señala que podría usarse una pequeña parte, pero sería "un número de persoas moi reducido dependendo do corpo e do nivel ao que pertenzan, mais que en ningún caso podería superar as 3 persoas". Así, añaden que "evidentemente, crear un novo servizo con este número de efectivos, non impediría que o resto de servizos non tivesen que precisar, nalgún momento do ano, ter que recorrer a horas extras".

Superación de las previsiones

La central explicó la previsión presupuestaria de 2023 era de 580.000 euros, pero tuvo que ser incrementada hasta en dos ocasiones, con lo que en un primer momento se aumentó la partida a 950.000 euros, y la última de ellas con una inyección de 700.000 euros procedentes del remanente de tesorería. La Policía Local fue el departamento en el que se gastó la mayor cantidad, más de 1,1 millones, seguido por los bomberos con una cifra superior a los 600.000 euros. Por último, al personal de adminsitración se destinaron más de 60.000 euros. Así, consideran que la cuantía total es “bastante escandalosa”.

Desde la CIG señalan que se autorizó este gasto “cun informe de fiscalización contrario por exceder o crédito autorizado polo Pleno, sendo nulidade de pleno dereito”. Además, el sindicato tacha de “raquítica” la ampliación del personal municipal en cinco plazas contemplado en los presupuestos de 2024.

Un tercio más de jornada

En algunos casos las horas extras se utilizan para la cobertura de eventos especiales, pero la CIG apunta que en el caso de los bomberos, por ejemplo, se destinan a cubrir el mínimo por turno del servicio ordinario. La media anual en este cuerpo supera las 500 horas a mayores por trabajador, lo que supone un tercio más de su jornada. La central indica que esto “supón un risco para a saúde dos traballadores que non se pode admitir”.

En cuanto a la Policía Local, la situación es similar y remarcan que se observa “unha excesiva acumulación de servizos extraordinarios nun reducido número de persoal”, llegando a situaciones en las que “hai persoas que fan máis horas extras que oridnarias”. Así, invitan a que se exploren alternativas como la contratación de auxiliares.

En lo relativo al personal de administración, la CIG denuncia que “a necesidade tampouco está acreditada” y salienta que “o máis escandaloso” es la utilización de horas extras en la modalidad de teletrabajo.

Explorar otras fórmulas

Por todo ello, el sindicato solicita a Raxoi que “mude as políticas de persoal” y cree nuevas plazas fijas. Para ello, cree que se deben explorar en profundidad las excepcionalidades que ofrece la normativa relativa a la tasa de reposición, que limita los ratios de creación de nuevos puestos.

“Este concello xa non pode seguir sometido aos límites estritos que marca a taxa de reposición, senón que bemos buscar outras fórmulas”, concluye.