Ciclo de cine francés en Afundación desde el 9 de abril para ayudar a Fesbal

Afundación, la Obra Social de Abanca, en colaboración con la Alianza Francesa de Santiago, presenta un ciclo de cine francés, Pas comme les autres, con proyecciones en versión original subtitulada, a las 19.30 h, en la Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19). Empieza el martes 9 de abril y es parte de la iniciativa social Cultura por alimentos, en colaboración con Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos). El acceso será gratuito a cambio de la entrega de productos no perecederos. El ciclo se abre el martes 9 de abril con la película La page blanche, de Murielle Magellan. El 23 de abril se da Trois nuits par semaine, de Florent Gouëlou (2022). La siguiente película, Pétaouchnok, de Édouard Deluc), el martes 14 de mayo. Les Goûts et les couleurs, de Michel Leclerc (2022), se proyectará el 28 de mayo. Y el martes 11 de junio se podrá ver La petite bande, de Pierre Salvadori (2021).