Estos son los conciertos más demandados por los compostelanos para las Fiestas de la Ascensión 2024

Queda menos de un mes para las fiestas más emblemáticas de Santiago: las Fiestas de la Ascensión. Uno de sus platos fuertes son, sin duda, los conciertos que cada año llenan de música esta época tan festiva y esperada en la capital gallega.

Hace unos días desde EL CORREO GALLEGO os preguntamos qué conciertos os gustaría ver en estas fiestas, una encuesta que mantuvimos activa en nuestra web durante unos días y de la que hicimos eco a través de nuestras redes sociales. Las propuestas han sido muy variadas y para todos los gustos.

El resultado fue de más de 1.000 respuestas con más de 100 artistas y grupos diferentes. Si algo queda claro es la heterogeneidad que hay entre los compostelanos en cuanto a gustos musicales.

Con todo, entre todas las respuestas hay cinco nombres que se han repetido más. El primero de ellos seguro que no sorprende a nadie, pues el tirón de The Rapants, la banda 'made in' Muros no deja de incrementarse.

Le siguen de cerca Arde Bogotá, Dani Fernández, Estopa y Tanxugueiras.

Un poco más alejados de ellos se encuentran artistas como Aitana, Ana Mena, Melendi, Baiuca, Dani Martín o Fillas de Cassandra. También han tenido buen filón grupos como el compostelano Trikornio o los pontevedreses La Patrulla. Y entre los participantes de OT23, Paul Thin ha sido el más votado.

Sin duda, cabe destacar la alta presencia de artistas gallegos que conviven con algunos de los artistas más populares en la actualidad del pop nacional. No es para menos.

Si bien han sido muchas las peticiones, los compostelanos podrán ver a una gran mayoría de ellos en esta edición de O Son do Camiño, por lo que no está todo perdido.

El cartel ficticio de las Fiestas de la Ascensión si hacemos caso a las peticiones de los compostelanos / El Correo Gallego

Este sería el cartel ficticio si hacemos caso a los conciertos más demandados. ¿Qué te parecería?

El 'boom' de las orquestas

Las orquestas han sido las grandes protagonistas de la encuesta.

Entre ellas, la reina para los compostelanos y la más demandada es la Orquesta Panorama, que ha obtenido el mayor número de votos de entre todas las orquestas propuestas.

La siguen de cerca Grupo América y la París de Noia.

No faltan los 'imposibles'

Si bien sería una locura, muchos han optado por artistas internacionales que sería casi imposible traer a la capital gallega.

Entre ellos destacan U2, Dua Lipa, The Who, Shakira, Coldplay, Sebastián Yatra o Ed Sheeran.

Pero los que han votado a este último están de enhorabuena, puesto que el artista británico será uno de los cabeza cartel del Gozo Festival, que tendrá lugar en Santiago el sábado 6 de julio.

No han faltado tampoco las peticiones de los amantes de la música electrónica, encabezadas por David Guetta. ¿Qué te ha parecido?