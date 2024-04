De Prince a los Rolling Stones: así fueron los conciertos icónicos que arrasaron Santiago en los años 90

Antes de los 90 era algo impensable que artistas de talla internacional hiciesen parada en Santiago durante sus giras.

Pero el Xacobeo 93 cambió totalmente las reglas del juego, marcando un antes y un después en la capital gallega en lo que a música se refiere.

Desde entonces, el Año Santo Xacobeo es sinónimo de conciertos de artistas de primer nivel mundial. A pesar de que se han repartido por toda la geografía gallega, Santiago, y más concretamente el Monte do Gozo, han sido su principal escenario.

Probablemente para los que pudieron disfrutar del Xacobeo 93, este sea recordado como uno de los más impactantes e inolvidables de los últimos tiempos. No es para menos.

Desde EL CORREO GALLEGO echamos mano de la hemeroteca y recuperamos algunos de los conciertos más icónicos de Santiago. ¿Los acuerdas?

Bruce Springsteen

Fue Bruce Springsteen el encargado de dar el pistoletazo de salida a los conciertos de ese año, así como de inaugurar el auditorio del Monte do Gozo.

Fue concretamente el 9 de mayo, durante un concierto de más de tres horas que reunió a más de 30.000 personas y en el que el artista estadounidense repasó algunos de los temas más emblemáticos de todo su repertorio.

Born in the USA, Darkness on the edge ot town, The River o Glory Days fueron algunas de las canciones que hicieron emocionar al público allí reunido, totalmente entregado al espectáculo.

Con todo, lo volveríamos a ver años más tarde en la capital gallega: en el año 2009, repitiendo escenario, arrancando con la Rianxeira y frente a unas 40.000 personas.

Prince

"Justo 4 minutos antes de la hora prevista, se apagaron las luces y una voz nos anunció: Señoras y señores, bienvenidos a Prince and the New Power Generation!. Los primeros acordes de “My Name Is Prince” comenzaron a sonar, el telón cayó de repente, enormes llamaradas, la voz de Prince que nos gritaba Santiago!!, mientras la que parecía su figura bajaba sentada en un columpio desde lo alto del escenario, nos sorprendió a todos y en medio de un ensordecedor griterío, dio comienzo el espectáculo", así relata un fan de Prince en su blog personal las primeras sensaciones del concierto del artista.

Prince actúo el 17 de agosto de 1993 en el Monte do Gozo durante el Xacobeo / Archivo

Corría el 17 de agosto cuando Prince tomó el relevo de Bruce en Compostela. En su concierto, englobado también dentro del Xacobeo 93, cantó su reconocido himno Purple Rain, en el marco de la gira The New Power Generation.

Los que pudieron disfrutarlo, probablemente a día de hoy sigan rememorando las dos pantallas gigantes, rayos láser y los 1.400 amperios de intensidad lumínica y sonora que acompañaron la actuación.

Se congregaron alrededor de 25.000 jóvenes, la gran mayoría ataviados de negro o de melocotón, tal y como pedía el artista a los asistentes de sus conciertos.

Entrada del concierto de Prince en Santiago de Compostela / Princevault

En ese año, además de la actuación de B.B. King, también se vivió un lleno histórico con el concierto de Jean Michel Jarre, encargado de poner punto final al ciclo de conciertos el 29 de septiembre.

Lleno histórico en el concierto de Jean Michel Jarre en el Xacobeo 93 / ARCHIVO

Los Suaves, teloneros de los Rolling Stones

Si algo marcó el Xacobeo 99 fue el concierto de los Rolling Stones. Al igual que los anteriores, el espectáculo tuvo lugar, como no podía ser de otra forma, en el Monte do Gozo.

Más allá de poder disfrutar de la banda que congregó a más de 30.000 espectadores, la capital gallega fue la única parada que el grupo hizo en España durante su gira Bridges to Babylon.

Compostela se convertía así en el tercer escenario que pisó la mítica banda en territorio nacional. Fue también un concierto en el que Mick Jagger y los suyos demostraron que todavía estaban en buena forma física, acallando todos los rumores de la época.

Destacar, además, que aquel día Los Suaves fueron sus teloneros, con una pequeña actuación que no sobrepasó la media hora.

De Red Hot Chili Peppers a Bob Dylan

Aunque no fueron en los años 90, hay otras fechas que están marcadas en rojo por todos los gallegos y que no pueden faltar en esta lista: los días 15, 16 y 17 de julio de 2004. En aquel entonces, el Monte do Gozo acogió el mayor encuentro artístico del pop-rock internacional.

Cartel del Xacobeo 2004 / Facebook

Así, en la capital gallega se dieron cita, entre otros, Red Hot Chili Peppers, Bob Dylan, Chemical Brothers, Massive Attack, Iggy Pop & The Stooges, Muse y The Cure.

Más allá de congregar a todos estos artistas y grupos internacionales, cabe recordar la breve actuación de Eva Amaral, que subió al escenario para amenizar la espera ante la tardanza del californiano Gary Jules.

Todos estos conciertos sirvieron como base a los que tuvieron lugar en los siguientes Xacobeo, cuya esencia en la actualidad fue recogida por O Son do Camiño, unos de los festivales más consolidados de toda Galicia.

Sin duda, se han quedado en el imaginario de todos los que pudieron presenciarlos. Y tú, ¿has sido alguno de ellos?