Cinco lugares icónicos que ya no existen en Santiago: del Burgo a los árboles de la Quintana

Sabías que en 1965 #Galicia contaba co hotel máis grande do mundo. O Burgo das Nacións (#Santiago) creado para o Ano Santo Xacobeo de 1965 e con cerca de 4000 prazas, foi tamen o primeiro parador da cidade por diante do Hostal dos Reis Católicos.