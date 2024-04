Un corte desde hace tres meses en la rúa dos Caraveis indigna a los vecinos: "El Concello no está haciendo nada"

Los vecinos de Vidán llevan tres meses sin tener acceso a la rúa dos Caraveis por un corte de la carretera y desconocen hasta cuándo se prolongará la situación. “Estamos indignados”, asegura Luis Iglesias, uno de los residentes en la zona afectado por este corte. “No están haciendo nada y tenemos que hacer un desvío de dos kilómetros cada día”, añade.

Corrimiento de tierras

El Concello publicó el pasado 29 de enero un aviso informando de que la rúa dos Caraveis quedaría cortado al tráfico en el tramo de subida que va desde la rúa da Ponte Nova de Vidán hasta el camino Real de Vidán “por mor dun corremento de terras que afecta ao noiro que sustenta este vial na súa pendente”.

Raxoi señalaba que “co obxectivo de garantir a seguridade”, se tomó la decisión de limitar la circulación de vehículos “ata a súa estabilización”. De este modo, informaron que “ata ese momento a veciñanza da zona afectada deberá realizar a entrada e saída pola rúa de Vidán, situada ó final da avenida da Mestre Victoria Míguez, antes da rotonda”.

Ninguna actuación hasta el momento

Los vecinos sostienen que no ha habido más noticias al respecto desde entonces y que tampoco se ha llevado a cabo ninguna actuación en la zona. La única novedad, según indica Iglesias, fue colocar junto a la valla una piedra grande para evitar que pudiera ser apartada por aquellos que no querían realizar el desvío y bajaban de sus vehículos para despejar el camino.

Según explica Iglesias, la situación no solo les afecta en sus actividades diarias para acceder a sus fincas o viviendas, sino que “el otro día vino una ambulancia y no pudo pasar para llevar a una señora de 90 años. Tuvo que dar el rodeo cuando está en frente del hospital. Desde la rotonda que va al hospital hay 100 o 150 metros”, describe. Además, el itinerario alternativo presenta dificultades, puesto que “la carretera que va por la aldea de Vidán es estrecha y dos coches no damos pasado. Tenemos que hacer filigranas allí”.

Iglesias también considera que el corte no está bien señalizado, porque “en la rotonda hay un cartel amarillo, avisando que hay que ir por la rúa de Vidán, pero es pequeño y no se ve, por lo que muchos vehículos continúan la marcha y tienen que dar la vuelta cuando se encuentran con la vía cortada”.

Acciones de protesta

Por todo ello, los vecinos valoran la posibilidad de llevar a cabo acciones de protesta en caso de que no les ofrezcan soluciones que permitan abrir de nuevo el paso. “Estamos pensando en cortar la calle, juntarnos 50 o 60 vecinos en un paso de peatones e ir cruzando poco a poco para interrumpir el tráfico”, indica.

Suscríbete para seguir leyendo