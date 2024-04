¿Por qué el Grândola de Zeca, estrenado en Santiago, es el himno de la Revolución dos Caraveis?

En Santiago, detrás del Auditorio que lleva el nombre de Galicia, se encuentra el Parque José "Zeca" Afonso. Su denominación no es casual. Fue en este lugar, en un concierto multitudinario del 10 de mayo de 1972 en el Burgo das Nacións, donde se entonó por primera vez en directo la famosa canción "Grândola, vila morena", utilizada de manera improvisada por el Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas (MFA) como señal para confirmar su Revolución dos Caraveis en abril de 1974.

La primera presentación podría haber sido en Lugo o en Ourense, donde comenzó la primera gira de Zeca en el país. El escenario es lo de menos, como explica la Asociación Jose Afonso Galiza; lo importante es que en 1972, año en que Galicia estalló definitivamente en conflictos obreros contra el franquismo y por las libertades sociales y nacionales, Zeca Afonso recorría el país, prácticamente desconocido para el gran público, de la mano de Benedito Garcia Vilar, fundador de Voces Ceibes.

O responsable de traelo a Galiza foi Benedito García Vilar, tamén cantautor e unha das voces máis destacadas do movemento musical antifranquista Voces Ceibes. pic.twitter.com/ugWjFPcpoW — Acontravento (@AcontraventoGz) May 10, 2022

Ni la presión de la dictadura portuguesa contra uno de sus cantantes más populares, con la policía política prohibiendo conciertos y recitales e incluso deteniendo al músico en varias ocasiones, ni la equivalente presión del fascismo español contra la música de protesta gallega, con resultados similares, pudieron evitar que su música activista se reconociera en todo el mundo. Por eso, representó tanto la gira gallega de Zeca en 1972.

¿Cómo se convirtió en himno de la revolución el 'Grândola' de Zeca Afonso?

En la madrugada del 25 de abril de 1974, Rádio Renascença transmitió la canción de Zeca Afonso después de que su locutor recitara la primera estrofa: “Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, Dentro de ti, ó cidade”. Esta transmisión marcó el inicio de las operaciones militares y fue crucial para el éxito del levantamiento, que derrocó al régimen de Salazar en menos de 24 horas.

El plan originalmente incluía la transmisión de otra canción antes de "Grândola", pero debido a una complicación de último momento, se decidió por esta última opción, bajo la inspiración personal del capitán Carlos de Almada Contreiras y su conexión con la canción y la región de Grândola.

"Grândola, vila morena" fue incluida en el álbum 'Cantigas do Maio', editado en decembro de 1971 / ECG

Medio siglo después, la canción sigue siendo un símbolo poderoso y se ha propuesto como patrimonio nacional de Portugal y para su inclusión en el programa 'Memoria del Mundo' de la UNESCO.

El significado de Zeca en Galicia

Para Galicia, la presencia de Zeca significó una grieta en el aislamiento impuesto al país y en el distanciamiento con respecto a Portugal. Para José Afonso, significó probablemente el establecimiento de uno de los vértices del "triángulo mágico de Zeca": África-Portugal-Galicia. Y no solo eso. También significó el reconocimiento mutuo, que el propio José Afonso explicitó en dos declaraciones: aquella en la que dijo "tal vez nadie me entendiese como en Galicia", y aquella otra en la que afirmó "Hay una gran confusión en Portugal sobre Galicia. Estoy harto de explicar por todas partes que Galicia no es España".

🌹 O Auditorio de Galicia fai un chamamento á cidadanía a participar no canto colectivo do 'Grândola, Vila Morena'.

📌 Xoves ás 18.30 h na praza da Música. pic.twitter.com/JJ5k9psmp3 — Compostela Cultura (@CCultura) April 21, 2024

La gira de 1972 se multiplicaría a partir de entonces. En 1977, Xico de Carinho traería de nuevo a Zeca para participar en el Festival de los Pueblos Ibéricos de A Coruña, al que volvería en 1984, con extensión en Cedeira. En 1981, José Afonso cantaría en el Auditorio de Castrelos de Vigo, donde solo cuatro años más tarde, Benedito y otros músicos gallegos organizarían quizás el mayor homenaje del mundo a la figura de su amigo: el 31 de agosto de 1985, casi veinte mil personas ocuparon de nuevo aquel auditorio durante más de doce horas para acompañar a decenas de músicos, poetas, escritores, etc. en un tributo a un Zeca ya gravemente enfermo.

La muerte de José Afonso en 1987 no derribó los puentes sobre el Miño. Los homenajes a Zeca continuaron periódicamente en nuestro país. Los Cantos na Maré, el Ponte... nas Ondas!, y los numerosos homenajes que estos días se le rinden por el 50 aniversario de la Revolución dos Caraveis son herederas de la universalidad que Zeca sembró en Galicia.