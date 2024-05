‘Yo, Rajel Ezra’, redescubrir la historia medieval lejos del academicismo

El profesor de Historia del Arte de la Universidad e León, César García Álvarez, es el prologuista de la segunda edición de Yo, Rajel Ezra. La amante de Alfonso VIII, firmada bajo el seudónimo R.K. Yafa. Una obra de la que García Álvarez comenta que “lo que parecía ser una intranscendente coincidencia inicial pasa a convertirse en el diario de una búsqueda, personal e intelectual, que lleva a la autora a plantear preguntas sobre las implicaciones de un pasaje histórico aparentemente bien conocido”. Se refiere el profesor al Paso Honroso, un capítulo de la historia medieval española protagonizado por Suero de Quiñones, inspirador del texto y primera incursión literaria de su autora.

La Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago —RSEAPS— acogía hace unos días la presentación de esta novela que conjuga autobiografía, historia medieval y un inédito vínculo entre el leonés Suero de Quiñones y el Paso Honroso, la Catedral compostelana y los apóstoles Santiago —el Mayor, a quien se consagra la sede santiaguesa, y el Menor, hijo de María de Cleofás—.

La autora estuvo acompañada en la presentación de esta segunda edición de su primera obra por el presidente de la RSEAPS, Francisco Loimil, y su vicepresidente y catedrático emérito de Historia del Arte por la Universidad compostelana (USC), José Manuel García Iglesias. Este último, afirma sobre el texto que “nace en el Camino, ahonda en la historia jacobea y se sumerge en el tiempo medieval” y destaca también cómo la autora consigue conectar la historia de un caballero enamorado (Suero de Quiñones, que busca liberarse de su ‘prisión de amor’ por Leonor de Tovar), la peregrinación a Compostela y las figuras de Santiago el Mayor y el Menor.

Un episodio de la historia que se ha vinculado “a la ociosidad” que se atribuía entonces a la nobleza, sin embargo, ella defiende que detrás de este paso de armas hubo “un plan b”, más vinculado al mundo de las reliquias —como la de Santiago el Menor que se guarda en la catedral o el salero de la Última cena, veneraba Suero de Quiñones— y a la influencia de los judíos por aquel entonces. Y también por esta razón, es la supuesta amante de Alfonso VIII, Rajel Ezra, la que da título al libro.

Lo casual en Yo, Rajel Ezra

Yo, Rajel Ezra. La amante de Alfonso VIII surge de la coincidencia y del proyecto de realizar el Camino. La autora, trabajaba en el momento en que se comenzó a gestar la casualidad en la madrileña calle Suero de Quiñones; le propusieron realizar la Ruta jacobea y, aunque comenzaría a caminar desde Sarria, se desplazó en primer lugar a León, donde también por azar descubrió que el callejero contaba con una vía denominada Suero de Quiñones.

R.K. Yafa recorrió la Ruta jacobea durante cuatro días y abandonó, con la intención de relajarse en el balneario de Mondariz... De nuevo la casualidad, que esta vez le impidió desplazarse inmediatamente a ese descanso y tuvo que recalar en Compostela, donde en un mercadillo pudo comprar El peregrino de Compostela, y nuevamente se encontró con Suero de Quiñones, esta vez relacionado con la peregrinación y la ofrenda no a Santiago el Mayor, sino al Menor, cuyo busto se guarda en la sala de reliquias de la Catedral.

“Este libro nace de una serie de coincidencias a raíz de hacer el Camino de Santiago”, cuenta R.K. Yafa en una entrevista con EL CORREO GALLEGO. Aunque la autora lleva años veraneando por estas tierras “nunca había visto esta Galicia profunda por la que pasas cuando haces el Camino, esas ermitas, esa conexión con la naturaleza...”. Un caldo de cultivo introspectivo y óptimo para iniciarse en la creación literaria, a la que según cuenta llegó movida por esas “coincidencias” que despertaron su afán investigador.

“Empecé a leer sobre Suero de Quiñones y sobre el apóstol y el Camino”, explica Yafa, “incluso en libros que no tenían que ver con el tema me volví a encontrar con Santiago, investigué... y empecé a ver cosas sobre el Paso Honroso que no me cuadraban”. Y dentro de éstas, explica, está el personaje de Rajel Ezra, una mujer judía que pudo ser amante de Alfonso VIII. Yafa contecta a éste último con Suero de Quiñones y los dos capítulos históricos protagonizados por ambos —la batalla de Navas de Tolosa y el Paso Honroso— a través de la cábala judía y la importancia de este pueblo en la historia medieval peninsular.

Entre estas últimas, la más importante en la novela es el busto que se guarda en la catedral y que corresponde a Santiago el Menor. A éste, y no al Mayor, es al que Suero de Quiñones ofrece su collar luego del paso de armas, conocido como ‘honroso’ en el que el noble se libraba de su ‘prisión de amor’. De ahí parte la teoría de la autora del ‘plan b’ de esta historia, lejos de ser simplemente consecuencia de la “ociosidad” de la nobleza, R.K. Yafa sostiene que el Paso Honroso está más vinculado con el mercado de las reliquias medieval, pues el busto de Santiago el Menor fue arrebatado por la reina Urraca a la catedral de Braga.