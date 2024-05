Sensogenoma amplía horizontes desde Santiago hacia Portugal y nuevos retos al recibir un millón de euros de la UE

El proyecto Sensogenoma, a través del que se busca estudiar “cómo el estímulo musical modula la expresión de nuestros genes y cómo los genes que se modifican son distintos en las personas sanas y en las que tienen trastornos neurodegenerativos”, tal y como recordaba este lunes uno de los impulsores de esta iniciativa, Federico Martinón, da un nuevo salto hacia la internacionalización y hacia un horizonte de retos mucho más ambiciosos.

Impulsado en un primer momento por el Grupo de Xenética de Poboacións en Medicina (GenPoB) y el Grupo de Investigación en Xenética, Vacinas e Enfermidades Infecciosas (GenVIP) de la Universidade de Santiago y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), liderados por el catedrático Antonio Salas y por el jefe de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Federico Martinón, inicia ahora una nueva etapa con el proyecto Euterpe_adn, Rede transfronteiriza para o estudo da música como terapia nas enfermidades neuropsicomotoras e o envellecemento: unha aproximación dende a expresión xenética e a neuropsicoloxía, que acaba de recibir un millón de euros de financiación a través del programa Interreg Poctep de la Unión Europea.

Una de las grandes novedades con respecto a lo realizado hasta la fecha en Santiago reside en que “lo que queremos ahora es analizar de forma longitudinal si ese estímulo mantenido en el tiempo y de forma controlada puede modificar esa expresión de los genes, si puede tener algún efecto terapéutico y cómo se manifiesta también a nivel molecular”, indicó Martinón, quien señaló que “Sensogenoma es muy amplio e incluye diferentes actividades, mientras que en Euterpe la UE aporta la financiación y los recursos para llevar a cabo otros experimentos aquí y en Portugal”.

La música, herramienta para nuevas dianas terapéuticas

Partiendo de la base de lo avanzado con Sensogenoma, donde obtuvieron “un hallazgo muy significativo y muy sorprendente que nos invita a pensar que la música puede desvelar nuevas rutas y dianas terapéuticas”, apuntó que “es lo que vamos a analizar en Euterpe, ver incluso opciones farmacológicamente”.

En concreto, y en colaboración con la Universidade do Minho, se llevará a cabo un estudio longitudinal de más de sesenta sesiones y cinco recogidas de muestras biológicas y evaluaciones neuropsicológicas en una población de entre doscientos y trescientos pacientes, y cuyo reclutamiento está previsto que comience en junio con una evaluación neuropsicológica y la primera recogida de muestras biológicas.

Talleres en cuatro centros gallegos y tres portugueses

Con una duración de tres años, en octubre empezarán con los talleres de música en los siete centros que participan, cuatro en Galicia y tres en Portugal, y que son los que la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzhéimer (Agadea) tiene en Vedra, Rianxo y A Estrada; así como el de la Asociación de Daño Cerebral de Compostela Sarela en la capital gallega; junto a dos residencias de la Santa Casa da Misericordia do Porto y la casa de la Memoria de Mim de Matosinhos.

El grupo de investigación neuropsicológica de la Universidade do Minho hará una evaluación del deterioro cognitivo, psicomotor, la comunicación, la calidad de vida o el bienestar emocional de los participantes antes de que comience la intervención musical y en otros cuatro momentos a lo largo del próximo curso escolar.

El equipo de Sensogenoma del IDIS, liderado por Martinón, Salas y Laura Navarro, se ocupará de la recogida de muestras biológicas para el estudio del impacto de la música a través de la expresión de los genes.

Apoyo de la Real Filharmonía

La Casa da Música do Porto y la Asociación Músicos ao Vivo se suman al proyecto junto con el trabajo coordinado de las asociaciones de pacientes, a las que los participantes este lunes en la presentación de la iniciativa en el Clínico de Santiago trasladaron su gratitud por dicha colaboración, así como a la Real Filharmonía, que ya ha participado en Sensogenoma con varios conciertos en el Auditorio de Galicia en los que se recogieron muestras a los asistentes para dicho proyecto.

Los talleres de música se llevarán a cabo durante un curso completo con músicos y con profesionales con experiencia en atención a la diversidad, y se les hará escuchar diferentes tipos de música, con el objetivo de estudiar el impacto que tiene en su salud y bienestar a largo plazo.

Antonio Salas aseguró ante los asistentes que Euterte “goza de moi boa saúde” y lo definió como una iniciativa que promueve una actividad socializadora, ofreciendo conocimiento “cun impacto social focalizado na medicina persoalizada”. Destacó también la cooperación con Portugal en Euterpe_adn, que “representa a primeira iniciativa na historia na que a xenómica e a neurociencia se alinean para explotar o impacto da música na saúde e na enfermidade”.

Innovadora iniciativa

La directora científica del IDIS, Luz Couce, consideró una gran satisfacción “que en el instituto se desarrollen ideas de innovación tan positivas como ver cómo influye la música en nuestra expresión génica”. Reconoció que cuando supo de Sensogenoma por primera vez pensó en que era una idea brillante y en cómo se les había ocurrido esta innovadora propuesta, y aseguró sentirse “muy orgullosa de que nuestro instituto tenga investigadores de la talla de Antonio Salas y Federico Martinón, que contribuyen a hacerlo más grande”.

Motor de progreso

Para el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, la colaboración entre la institución académica y los servicios sanitarios de Galicia, uniendo asistencia e investigación, supone un motor enorme de progreso para la ciudadanía. Calificó de especial relevancia para él la colaboración que se abre en esta iniciativa con Portugal, ya que “desde a universidade estamos aproveitando moitas sinerxias para poñer en marcha proxectos conxuntos”, y resaltó la importancia de iniciativas como esta “que son absolutamente disruptivas, innovadoras, e que buscan solucións non só farmacolóxicas a problemas que afectan cada día a un número maior de poboación”.

Como “unha demostración da forza do servizo público, do sistema público universitario, do instituto de investigación público e da sanidade pública”, así se refirió a Euterpe el gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio. Además de subrayar la necesidad de contar con profesionales de altísimo nivel y con la colaboración de las diferentes administraciones, puso de relieve la idea de compartir conocimiento y cultura con Portugal “porque nos entendemos ben, temos problemáticas similares e compartimos, entre outras cousas, o envellecemento poboacional e o despoboamento, e temos que afrontar estes proxectos de forma conxunta”. Destacó por último que esta iniciativa integra muchos aspectos y es reflejo de un instituto de investigación de primer nivel, una universidad de primer nivel y una labor asistencial de primer nivel.

Según Federico Martinón, una propuesta en la que “es tan importante la parte científica como la musical y todo lo novedoso que estamos haciendo, no sólo en el apartado puramente sanitario, sino en todos los agentes implicados, desde el Auditorio de Galicia a la Real Filharmonía, pasando por las asociaciones de pacientes, todos nos movemos fuera de nuestras áreas de confort para explorar las fronteras del conocimiento y ver si hay alternativas”.