Rosón reclama la urbanización de calles “incompletas” de Santiago para “cohesionar o territorio”

La concelleira del PSdeG-PSOE, Mercedes Rosón, llevará una iniciativa al Pleno municipal de este jeuves en la que reclamará la urbanización de diferentes calles “incompletas” de Santiago, que considera “moi importante para cohesionar o territorio do noso concello”. Según la edila, se trata de “pequenas porcións” de diferentes viales que en las últimas décadas quedaron sin urbanizar “por múltiples motivos”.

Actuaciones en cuatro barrios

Rosón propone actuar en el barrio de A Almáciga, creando una conexión entre las calles de Tomiño y de Betanzos. En Santa Marta los trabajos consistirían en completar las rúas de María Casares y de las Trece Rosas hasta A Choupana. En Pontepedriña, los socialistas apuestan por habilitar una salida directa desde Pintor Juan Luis y Urbano Lugrís hacia Amor Ruibal, mientras que en Salgueiriños solicitan terminar el tramo de escaleras que completaría la unión entre la Avenida do Cruceiro da Coruña y la rúa Mallou.

“Son procesos complexos e son actuacións que teñen que ser analizadas”, señala Rosón, por lo que insta a elaborar los proyectos correspondientes para “poder dimensionar estas actuacións co obxectivo de ser incluídas no orzamento do próximo ano”. Todas ellas son “moi demandadas pola veciñanza”, asegura.

Balance del mandato

Por otro lado, a punto de cumplirse el primer año de mandato del actual gobierno municipal, la edila valora que “o único positivo que houbo para a cidade veu da man do Partido e do Grupo Municipal Socialista”. Así, sostiene que “grazas a nós hai orzamentos que permiten mellorar o contrato, por exemplo, do Servizo de Axuda no Fogar, ampliar as axudas de comedores e impulsar as obras que contan con fondos europeos, como as de Vite e Santa Isabel”.

Según Rosón, estos meses de gobierno de BNG y CA “poden resumirse en tres puntos”, que serían “vivir da inercia” del PSOE, una gestión diaria de la ciudad “pobre” y una “competición entre os concelleiros por ver quen consigue máis titulares, que despois xeran bastante confusión entre a cidadanía”.