Un grupo de 20 personas se encierra en el rectorado de la USC para exigir la "ruptura de relaciones" con Israel

"Acabamos de entrar en reitoría despois de que no Consello de Goberno non aprobasen as nosas propostas", así acaba de anunciar la Asamblea Aberta Internacionalista do estudantado e da clase traballadora de Compostela por Palestina su irrupción en el rectorado de la Universidade de Santiago (USC) para encerrarse hasta que la institución compostelana "rompa" relaciones con entidades vinculadas al "sionismo".

Según explican en un comunicado, los participantes en la acampada propalestina tenían dos portavoces designados para entrar "e defender os noso puntos, pero non lles deixaron acceder". Como consecuencia, la asamblea decidió entrar.

Así, una veintena de personas asociadas a la acampada que desde hace semanas está teniendo lugar en la Facultade de Historia han accedido al edificio tras romper una ventana y han instalado un candado en la puerta principal del Colexio de San Xerome, según han apuntado fuentes de la universidad consultadas por Europa Press.

Una vez dentro del edificio, un grupo protagoniza una sentada para bloquear el paso en uno de los accesos laterales del inmueble, mientras que otros proclaman consignas contra el papel de la USC sobre el conflicto desde una de las ventanas que da a la Praza do Obradoiro, donde se encuentran dos furgonetas de la Policía Nacional.

"Israel asesina, USC patrocina", "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" o "rector sionista, hipócrita y racista" son algunas de las consignas que lanzan los encerrados en el rectorado, a los que se han sumado otra decena de personas desde el exterior del inmueble.

En declaraciones a Europa Press, los participantes en la protesta han manifestado su voluntad de continuar con el encierro hasta que la USC asuma las medidas propuestas en un documento trasladado la pasada semana a la directiva de la institución académica.

La acción se ha producido en el momento en el que la USC celebra su consejo de gobierno, al que los acampados en Historia reclamaron la pasada semana que "rompiese" relaciones con entidades "vinculados" al "estado sionista" y abandonase su posición "tibia" sobre el conflicto en Gaza.