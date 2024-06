Estos son los conciertos más esperados del verano en Santiago tras O Son do Camiño

Tras O Son do Camiño, ¿cuál es el siguiente concierto o festival en Santiago? Los amantes de la música no tendrá que esperar mucho para volver a disfrutar de grandes nombres del panorama musical nacional e internacional actual, pues el Monte do Gozo volverá a ser el escenario de uno de los festivales más populares del verano: O Gozo Festival.

O Gozo Festival 2024

El 6 de julio será una noche histórica en Santiago con la actuación del fenómeno global Ed Sheeran.

El cantautor británico será el gran cabeza de cartel del O Gozo Festival, al que se sumarán Bomba Estéreo, Mon Laferte, Milky Chance, Fillas de Cassandra y Angelina Mango.

El sábado, 13 de julio, los amantes de la música electrónica volverán a citarse en el Monte do Gozo para otro ciclo de conciertos del O Gozo Festival: el BBF, que reunirá a nombres como Hardwell, Armin van Buuren, Marshmello, Timmy Trumpet o Claptone.

Sala Capitol

Debemos estar atentos además a la Sala Capitol, cuya variada programación traerá a Santiago grandes artistas como André GS (viernes, 14 de junio a las 21.00 horas), Glen Hansard (miércoles, 19 de junio a las 20.30 horas), La K'onga (jueves, 20 de junio a las 21.00 horas) o The Cat Empire (viernes, 12 de julio a las 21.00 horas).

Conciertos Fiestas del Apóstol

El concierto de Carlos Núñez (el domingo 14 de julio, a las 20.30 horas en la praza da Colexiata do Sar) y los de las Fiestas del Apóstol de Santiago se encuentran también entre los más esperados por los compostelanos.

De las populares fiestas ya conocemos los dos primeros conciertos confirmados: The Harlem Gospel Travelers y Maro.

Noitinhas

Otras citas imprescindibles son el ciclo de conciertos en la terraza del hotel NH, Noitinhas. Estos son los conciertos programados hasta el final del verano:

Miércoles, 3 de julio . Actuaciones musicales de Constan Chao DJ y The Loons (EEUU), y showcooking con Kike Piñeiro y Eloy Cancela (restaurante A horta d'Obradoiro, de Santiago).

. Actuaciones musicales de Constan Chao DJ y The Loons (EEUU), y showcooking con Kike Piñeiro y Eloy Cancela (restaurante A horta d'Obradoiro, de Santiago). Miércoles, 7 de agosto . Actuaciones musicales de VaaaicheboaDJ e Futuro Alcalde (Galicia), y showcooking con Lucía Freitas (restaurante A Tafona, de Santiago).

. Actuaciones musicales de VaaaicheboaDJ e Futuro Alcalde (Galicia), y showcooking con (restaurante A Tafona, de Santiago). Miércoles, 4 de septiembre. Actuaciones musicales de Daasanach DJ y Yo Somos (Valencia), y showcooking con Gerardo Quintela (restaurante Quintela, de A Coruña).

Atardecer no Gaiás

Finalmente, encontramos el ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás, del que aún no se conocen fechas ni artistas confirmados, pero se presupone que volverá a celebrarse durante los meses de junio y julio.

Cabe recordar que la edición pasada trajo a Santiago nombres como Juancho Marquéz, Natalia Lacunza, KYR4, Lontreira, Catuxa Salom, Mariagrep o Bejo.

Tendremos que estar atentos para conocer la programación de este verano, ¿algún artista en mente que te gustaría ver en el Gaiás de Santiago?