Una exposición con más 12 millones de visitantes llega a Santiago: 'Las edades del hombre - Hospitalitas'

Una exposición con más 12 millones de visitantes llega a Santiago el día 13 de junio. La Catedral y San Martín Pinario enseñarán 170 piezas de Las edades del hombre - Hospitalitas, muestra que suma 26 años de gira internacional. Su colección de arte sacro incluye obras de artistas de fama como Murillo o Salvador Carmona y tiene banda sonora propia, compuesta por el zamorano David Rivas.

Acto de presentación en Santiago de la exposición 'Las edades del hombre - Hospitalitas' / JESÚS PRIETO

Doble sede

Es la primera vez que este ciclo expositivo tiene una edición (27ª) con doble sede, ya que además tendrá espacios en Villafranca del Bierzo.

La presentación tuvo lugar este viernes en San Domingos de Bonaval. Ante algo más de medio centenar de asistentes, participaron el conselleiro de Cultura, José López Campos (la Xunta de Galicia es colaboradora); el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto; el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín Lozano, y Ramón Yzquierdo, uno de los comisarios.

"Uno de los hitos del año"

López Campos afirmó que este proyecto va a ser “uno de los hitos del año en Galicia”, aludiendo a una muestra itinerante que, en diferentes formatos, ya fue exhibida en Bélgica o Estados Unidos, entre otros destinos, sumando 12 millones de visitantes tras exponer 5.228 piezas de arte e impulsar la restauración de otras 2.000 a lo largo de las 26 ediciones previas.

Tras la presentación, a preguntas de EL CORREO GALLEGO, el arzobispo de Santiago pidió alcanzar “acuerdos” ante el actual debate sobre el bum turístico en Compostela, subrayando, en sus declaraciones, el significado de Hospitalitas, la palabra que da apellido a la esta inminente parada gallega de Las Edades del Hombre, con obras provenientes de las diócesis de Galicia y Castilla y León, así como de museos nacionales y regionales, galerías y colecciones privadas, algunas también de procedencia extranjera.

Más allá del relato expositivo

“Es un horizonte para una ciudad que, como meta del Camino, alberga al que viene como turista, como peregrino o como visitante. Y la hospitalidad es una expresión de lo que, como corazón mismo, es algo en lo que la humanidad deberíamos reconocernos, más allá de una dimensión creyente o no creyente; muestra la capacidad que debemos tener de acoger al diferente, ese reconocernos en puntos comunes de encuentro. De hecho, el subtítulo de la exposición es... La gracia del encuentro. La hospitalidad es uno de los gestos más genuinos de la humanidad y es algo en lo que Santiago se reconoce. Más allá del relato expositivo, plantear hoy que la hospitalidad es una posibilidad de encuentro cuando a veces estamos en orillas enfrentadas, polarizadas y distintas, es un reto que nos desafía como sociedad”, indicó.

"Sienta que no se le invade"

“Hablar de hospitalidad no es hablar de invasión, es hablar de respeto al que llega pero también al espacio que habitas cuando llegas.... Tenemos que demandar respeto unos y otros. Hay que buscar entre todos un acuerdo, donde sabemos que el equilibrio es muy frágil pero, cada uno desde nuestras responsabilidades, el Arzobispado desde las suyas, las administraciones autonómicas, provinciales y locales, desde las suyas, debemos buscar un equilibrio pero no desde la perfección absoluta... Un acuerdo para que quien llegue a Santiago se lleve un buen sabor de boca pero que el que habita Santiago cotidianamente sienta que no se le invade... y eso requiere consenso, concienciación y pedagogía, pero también acuerdos que lo hagan posible”, subrayó monseñor Prieto.