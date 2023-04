“Cuando llegué a Galicia desde Venezuela me quedé embarazada y me encontré sola y sin idea de crianza”

Ana (nombre ficticio) es una de las madres que asiste al programa perinatal de Meniños, una iniciativa que le ha brindado mucho apoyo durante el embarazo y que lo hace también ahora en el posparto.

¿Cuándo llegó al programa?

Llegué al programa de atención perinatal cuando me quedé embarazada. Ahora mi bebé ya tiene tres meses. Yo estaba en el programa Teranga (atención integral a personas migrantes) y desde allí me derivaron a Carla. Ella me hizo la entrevista y empezamos a vernos durante el embarazo cada 15 días. Carla ha sido mi matrona, ella me ha instruido y me ha aclarado todas las dudas. Siempre tiene una respuesta para todo lo que necesito.

¿Por qué motivo decidió acudir a este proyecto?

Acababa de llegar de Venezuela y a los 2 meses de estar aquí, vivimos en A Coruña, me quedé embarada de forma inesperada. Mi marido ya llevaba aquí dos años pero yo acababa de aterrizar y no tenía a nadie aparte de él. Me encontré sola en un país nuevo. No sabía nada de bebés y crianza.

¿Qué formación le han brindado desde Meniños?

Durante el embarazo me han resuelto cualquier duda que tuviese al respecto. Luego también me han formado en lactancia y me han ofrecido ayuda a la hora de adquirir los productos necesarios para el niño. Me dieron el sacaleches, ropa, biberón, chupete, un cambiador... Y una vez nació el bebé me han explicado el sueño del niño y ahora estamos en clase de masaje del bebé. Al principio, durante el embarazo la formación fue individual, me preguntaban con frecuencia cómo me sentía, pero ahora es grupal. Somos varias madres y me ayuda muchísimo. Hablar con ellas me tranquiliza porque siempre crees que lo haces todo mal y luego ves que hay otras mamás con preocupaciones similares.