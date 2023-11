La prolífica escritora coruñesa afincada en Madrid, María Menéndez-Ponte, viajó ayer hasta su tierra para presentar su última novela, El desorden de tu voz, en el Real Club Náutico de A Coruña. La autora de 500 títulos, muchos de ellos destinados a los más pequeños y adolescentes –seguramente quienes tengan niños habrán leído algún que otro tomo del extraterrestre Pupi–, se atreve esta vez con un thriller psicológico que ya puede adquirirse en las librerías y que está siendo deborado por los amantes del género en pocas horas.

El desorden de tu voz, obra de la que la autora se enorgullece, cuenta la historia de dos amigas que tras estudiar en Madrid deciden pasar juntas un tiempo en verano. Sol es de A Coruña e invita a Amaranta, de Ávila, a su casa. Pero esta última nunca llega a presentarse. A partir de ahí empiezan a descubrirse un montón de mentiras sin sentido. “Esta novela tiene muchos giros, un ritmo trepidante. Mucha gente que la ha leído me cuenta que no la puede dejar”, comenta la autora.

A María Menéndez le gustan practicamente todos los géneros y nada le da miedo. “Me fascina sobre todo tratar el lado humano porque me parecen apasionantes los conflictos de la vida. Me interesa la persona, su evolución y aprendizaje. De hecho mis novelas siempre tienen un trasfondo psicológico”. Maldita adolescente, El poso amargo del café, Sombras en la noche de San Juan, El cuerpo deshabitado (aborda los trastornos de alimentación) y El club de los valientes (serie que habla del bullying) son buenos ejemplos de ello.

“Soy muy pasional, me encanta escribir y por ello no puedo decidirme por un género. La novela me fascina porque es un trabajo muy minucioso, y en el caso de los libros para niños tienes que tener una idea muy potente y a veces es complicado llevarla a cabo en tan poco espacio, pero es todo un reto”.

Varios proyectos

María se encuentra ahora mismo escribiendo unos cuentos dirigidos a niños pequeños centrados en unos dragones. Está inmersa también en una nueva serie protagonizada por unos chicos que van a una impresionante escuela de baile. “Es una serie con mucho humor”, explica la autora. Además tiene también entre manos la segunda parte de Verónica Torres, titulada Verónica Torres en el jardín de los secretos, un libro autobiográfico, en el que recrea la casa de sus abuelos.

Además acaba de salir a la venta El camello Yeyo, un divertido libro rimado con tema navideño. Los Reyes han ido a escoger camello al desierto y parece que Baltasar se ha fijado en Yeyo... “Ya tengo programados cuentacuentos con taller para los pequeños”, cuenta María Menéndez.

La profesión

Vivir de la escritura es complicado pero María es el ejemplo de que se puede. “Hoy en día los chicos quieren todo ya, pero este oficio es de pico y pala. Tardas en escribir correctamente, hay que hacer mucho oficio, y encima al principio te crees que lo haces bien, que es lo peor de todo. A quien quiera vivir de esto le diría que haga un taller de escritura o que asista a una escuela de letras porque al principio no sabes lo que te falla”, aconseja. “Pero el que la sigue, la consigue. Lo fundamental es trabajar mucho, corregir y centrarte en cómo cuentas la historia. También aconsejo empezar por algo corto, no por una novela”.