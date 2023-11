El diseño te permite ser el creador de pequeños universos, mundos en los que la expresión es a través de telas con colores, texturas y formas. Javier Barrio se inició en el mundo textil para el hogar en 1987 y, en 2004, creó su propia firma. Fue en este contexto, y con la experiencia adquirida, que decidió unir su conocimiento sobre telas con su vocación de diseñador de moda.

Las primeras imágenes que se le vienen a la mente al preguntarse el porqué ha terminado en el mundo del diseño son de su madre: “Pienso en las veces que se cambiaba al día, lo bien que se portaba con los demás, el hecho de que era un alma creativa...”, resume. Y es que ella era una mujer marcada por la sofisticación que, además, fue quien lo animó a explotar su vena artística apuntándole a clases de pintura.

Sofisticación y elegancia

Lo que caracteriza su trabajo son la “sofisticación, elegancia y sensualidad”. Es un gusto que manifiesta que simpre ha tenido y un efecto que consigue gracias a que cada prenda es “hecha a mano, original e irrepetible”. Además, lo que busca con sus colecciones no es limitarse a un grupo de gente, sino que quiere “crear ropa para todo el mundo y que sea atemporal”.

Su trabajo se basa en la búsqueda de materiales innovadores y exclusivos, la fusión de sus dos disciplinas –el diseño de interiores y la moda– y el compromiso con la artesanía. Por estos motivos defiende que sus diseños son capaces de “transmitir una huella única”.

Mrs Abuela de Galicia

Uno de sus trabajos será vestir a Luz López Arnau, ganadora del certamen de belleza Miss Abuela de Galicia con 71 años. A ella, junto con las ganadoras de Miss Galicia, las va a vestir para que desfilen, no como concursantes sino como invitadas, en el certamen Mrs +30 Spain que se llevará a cabo en diciembre en Madrid.

Verlo moverse por el mundo no es extraño, hay que tener en cuenta que los diseños de Javier Barrio han pasado por sitios como Beverly Hills, Dubai, Mónaco o Marbella y que ha vestido a celebridades, que no puede revelar, para los Premios Óscar o el Festival de Cine de Cannes. A nivel nacional ha estado en hoteles de lujo de Marbella, Almería, Madrid y Barcelona.

También ha destacado su trabajo en la organización de desfiles con el objetivo de recaudar dinero para la investigación contra el cáncer. “Es algo en lo que me he movido mucho porque a mí me detectaron uno y me dieron un año de vida en su momento”, narra.

Su trabajo en desfiles es notorio pero su ropa no deja de estar pensada para ser usada en distintas ocasiones y para todo tipo de gente. “Vestir bien parte de la persona. Alguien seguro y con autoestima puede ponerse y lucir lo que quiera, incluso un trapo. El primer paso siempre es quererse y aprender a valorarse tanto a uno mismo como a la vida”, reflexiona.

Galicia

“El diseño gallego no recibe ninguna ayuda, por eso cada vez somos menos” Javier Barrio - Diseñador

A pesar de que Javier Barrio lleva Galicia a cada sitio que pisa con sus prendas, señala que se siente abandonado por las instituciones. “El diseño gallego no recibe ninguna ayuda, por eso cada vez somos menos”, explica. Y es que no solo hay muchos compradores que prefieren adquirir ropa de marcas extranjeras antes que mirar en las que hay en el país, sino que tampoco reciben ayudas para poder sacar adelante sus emprendimientos o proyectos creativos. “Después de la crisis, muchos diseñadores gallegos se vieron obligados a cerrar. Yo no sé cómo lo hice, pero conseguí mantenerme en pie”, recuerda.

A pesar de las dificultades, en la actualidad sus prendas se distribuyen a más de veinte países. “Es difícil, sobre todo abrirse camino, pero soy muy tozudo”, explica Javier Barrio recordando todo el recorrido que le ha hecho llegar a donde está.