El Pabellón de Cristal de Casa de Campo, en Madrid, se llenó de gente con motivo de la feria vegana gallega, Vegana.gal, un evento que nacía en Vigo en 2021 y que acaba de celebrar su tercera edición. Sus creadoras, Patricia, Ana, Rebeca y Tamara, decidieron trasladar este año la cita a Madrid, pero en la siguiente edición “tal y como prometimos, volveremos a Vigo”, indica Patricia Menéndez, coordinadora de Vegana.gal.

Según explicó, se vendieron alrededor de 10.000 entradas, lo que implica que se compraron menos respecto a años anteriores. En 2021 se despacharon 11.000 y el año pasado, 12.000. A pesar de ello las organizadoras no lo consideran un síntoma de que el evento vaya a menos: “Madrid es un sitio con muchas alternativas de ocio, por tanto en realidad para nosotras es una victoria teniendo en cuenta que partimos allí de cero. Los mercados fluctúan y hay casuísticas que nosotras no podemos controlar”, explica Patricia.

En los puestos no faltó de nada y los asistentes pudieron deleitarse con comida, moda, cosmética o calzado libre de crueldad animal. Y aunque desde Vegana.gal siempre han dicho que gran parte de los asistentes a la feria no son veganos sino personas que quieren comer más sostenible o que buscan reducir el consumo de carne, esta vez se equivocaron: “un gran porcentaje del público era vegano, en este caso fue la excepción que confirma la regla”, afirma Patricia.

Entre la comida hay que destacar el bacon vegano impreso que substituyó a la impresora de carne vegetal en 3D, ya que finalmente no pudo verse en la feria “por un problema logístico de la marca”.

Charlas

Vegana.gal contó con varias charlas, todas con gran acogida. No obstante hubo algunas que lograron mayor atención. “Todo el pabellón escuchó a Miriam J. Lastra y su charla Sin conciencia de clase tu lucha no interesa: veganismo, feminismo y ecologismo, luchas transversales y a Climabar, activistas medioambientales que pueden seguirse en El Intermedio o Radio Nacional, y que presentaron en la feria vegana su discurso La peor campaña de publicidad del mundo”, asegura.

Además triunfaron la mesa redonda sobre el futuro de la carne y la charla sobre nutrición de Victoria Lozada. Y por cierto que una buena parte de los oyentes eran gallegos, pues desde la organización aseguran que “asistieron muchísimas personas gallegas, tanto visitantes como empresas”.

No faltaron tampoco los showcookings, de mano de conocidos influencers, y los más pequeños de la casa disfrutaron de un espacio diseñado especialmente para ellos con manualidades, yoga, pintacaras y biblioteca infantil. Los libros tuvieron en la feria un lugar destacado, pues Vegana.gal ofreció una biblioteca con más de 50 títulos veganos, donde se encontraron desde cuentos a libros de ética animal.

Las organizadoras de este evento gallego que trata de acercar al público el estilo de vida vegano, que apuesta por la defensa de los derechos de los animales y de nuestro planeta, todavía están recuperándose de todo el cansancio que implica llevar adelante un evento de tal magnitud en la capital. No obstante, se muestran muy contentas con los resultados. “Es la feria más completa que hemos hecho, las empresas expositoras y las ONG están muy contentas. Ya tenemos nuevas propuestas sobre la mesa de empresas que quieren inscribirse a la feria del año que viene”.