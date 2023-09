Vegana.gal es la feria vegana y sostenible gallega que nacía en 2021 en Vigo con el firme propósito de empapar de este estilo de vida a toda la comunidad y concienciar sobre la necesidad de defender los derechos de los animales. Patricia, Ana, Rebeca y Tamara son las cuatro organizadoras de un evento que este año llega a Madrid. La feria se celebrará en el Pabellón de Cristal de Casa de Campo los días 25 y 26 de noviembre y las entradas, que son limitadas, pueden adquirirse en www.vegana.gal. Más de 24.000 asistentes y unas 300 empresas nacionales y europeas participaron en las dos ediciones con las que cuenta el evento. Unos datos que reflejan que el veganismo en Galicia, interesa.

¿Por qué han decidido sacar este año Vegana.gal fuera de Galicia?

La intención siempre ha sido tener un evento itinerante, básicamente porque llevar una alimentación vegetal a cada rincón que podamos es algo que urge y por ello nos hemos ido un poco más lejos para llegar a más gente. Pero la idea es volver a Galicia.

Quedan dos meses y ya está cubierto el 60% del espacio expositivo. ¿Había sucedido lo mismo a estas alturas en las dos anteriores ediciones?

En ediciones anteriores fuimos un poco más lentas, pero hay que tener en cuenta que Madrid es mucho más accesible a empresas de todo el país. No es lo mismo ir de Murcia a Vigo que ir de Murcia a Madrid, y también es más accesible a empresas europeos. Por ello sí que es cierto que este año vamos un poco más rápidas.

¿Qué tipo de productos veganos habrá en la feria de Madrid?

Vegana.gal es un mix de información, productos novedosos y de toda la vida, moda, complementos, menaje y santuarios de animales. Así que la gente se encontrará un espacio muy completo en el que informarse nutricionalmente, conocer la labor de muchos santuarios, probar ropa y calzado vegano fabricado en España y de manera sostenible y un sinfín de productos para llevar a la cocina. También irán a Madrid muchas empresas gallegas.

¿Habrá de nuevo charlas?

Sí, las charlas informativas son uno de los ejes centrales de nuestro evento. Creemos que formar e informar a quien esté dispuesto a llevar una vida mucho más amable con los animales y el medioambiente es imprescindible y además habrá un poco de todo: nutrición, conoceremos la labor de protectoras de animales y santuarios, habrá activismo, mesas redondas en las que se hablará sobre el presente y el futuro de la alimentación...

¿Vegana.gal atrae solamente a gente vegana o también a curiosos?

Justamente nuestra feria atrae y está creada para gente que no es vegana. El porcentaje de público vegano es importante porque por fin entras en un pabellón en el que no tienes que preguntar si algo lleva leche o huevo, pero vienen muchas personas que están dispuestas a dar un paso adelante para una alimentación más sostenible y en consonancia con sus valores. Y por ello la realidad es que la gran parte de nuestro público son personas no veganas.

Vaya... pues me sorprende la respuesta..

Pues sí, también es cierto que nos dirigimos mucho a ellos con la alimentación porque para nosotras es importante que prueben un pescado que no lo es pero que sabe igual, un queso de anacardos... Y con esto atraemos a los curiosos.

¿Y cuál es la media de edad?

El rango de edad mayoritario está entre los 18 y los 45 años, pero sobre todo vienen familias jóvenes con niños que buscan una alternativa al estilo de vida de siempre para pasarse a otro más sostenible y acorde con sus valores.

¿Y estos curiosos que acuden a Vegana.gal son personas que quieren pasarse al veganismo o simplemente comer más sostenible?

Tamara y yo, otra de las organizadoras, trabajamos en redes sociales y nos llegan mensajes de gente que nos cuenta lo que les ha parecido la feria. Muchos nos dicen que ya les rondaba en la cabeza dejar de comer animales y que han salido de la feria siendo veganos o vegetarianos. Pero la mayoría de los que asisten prefieren el reducionismo. Muchos nos cuentan: “pues he aprendido a hacer hamburguesas con legumbres” o “me encantó el queso de frutos secos, lo voy a incluir para reducir el consumo de alimentos de origen animal”.

¿Qué ha sido lo que más ha llamado la atención a aquellos que desconocían el veganismo?

Hay un falso mito de que las personas que no comemos animales comemos soso o aburrido, pero nuestros platos nunca fueron tan coloridos como cuando dejamos de comerlos, nunca tomamos tanta variedad de proteína vegetal, de verdura, de fruta y de frutos secos. Les llama la atención sobre todo lo rico que está un estofado navideño vegano a base de seitán o tofu. También les encanta el ambiente festivo que hay, porque si bien es cierto que nos preocupamos de que haya charlas, varios showcooking o un espacio infantil, se respira un ambiente muy agradable y es algo que nos comunican mucho a través de mensajes. Nos dicen que lo han pasado genial, que han desvirtualizado a gente que siguen en redes o que han conocido a su nutricionista favorito.

¿Cree que hay más conciencia animal y medioambiental?

Sí, sin duda. Yo creo que nuestra generación ha dejado claro que nos puede gustar la carne o el pescado, pero no las consecuencias de consumirlos. Y esto es debido a que hoy tanto en redes como en eventos como el nuestro el mensaje llega a más gente.

Galicia no parece una comunidad muy vegana, en cambio la feria ha tenido gran éxito...

Galicia es una comunidad muchísimo más vegana de lo que pensamos. Aquí se hacía chorizo de calabaza a principios del siglo pasado ya. Hace tiempo la base de nuestra alimentación era la huerta porque antes no se abusaba tanto de la carne y el pescado como hoy. La basen eran las hortalizas de la huerta y las legumbres. Además en Vigo tenemos una empresa de alternativa al pescado vegetal que se llama Yanten, y una fábrica de carnes vegetales, que se llama Vanetta Foods, en Nigrán. Por otro lado, ha aumentado de forma espectacular el número de restaurantes veganos o con opciones, por lo que creo que Galicia es muchísimo más verde de lo que pensamos.